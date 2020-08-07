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Benfica está confiante na contratação de Bruno Henrique, diz jornal

'A Bola' destaca acerto iminente por Everton Cebolinha, que pode ter o atacante do Flamengo na mesma bagagem rumo a Lisboa...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 15:35

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:35

Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Depois de encaminhar a contratação de Everton, do Grêmio, o Benfica está confiante para levar Bruno Henrique, do Flamengo, na mesma bagagem - ou em uma posterior. Isso porque, de acordo com informações do jornal português "A Bola", o clube de Lisboa tem no atacante rubro-negro o "próximo alvo" e o trunfo Jorge Jesus, esperado para convencê-lo a partir rumo à Europa.
- Falta limar arestas para concretizar a transferência de Everton Cebolinha para o Benfica e, concluído esse processo, a mesma equipa de emissários em quem as Águias têm delegado vários processos no Brasil, liderada pelo empresário Giuliano Bertolucci, vai iniciar negociação que permita a Bruno Henrique acompanhar a mudança de Cebolinha para a Luz mas por valores inferiores aos que têm vindo a público - diz trecho da publicação lusitana.
O veículo diz que o Benfica tentará a contratação pela quantia de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,9 milhões), ou seja, abaixo da multa rescisória, que é de 35 milhões (R$ 214 milhões), e até de uma possível cláusula pontual destacada pelo diário, que seria de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões).
O Benfica já havia destacado, oficialmente, que não tinha interesse em contratações dessa magnitude. Mas Cebolinha está na iminência de assinar. Quanto a Bruno Henrique, ele se diz "bem tranquilo em relação a tudo".
- Estou bem tranquilo em relação a tudo. Especulações saem a todo momento. Mas nada chegou para mim ou para o Flamengo. O Flamengo e eu temos uma relação muito boa desde a primeira comunicação que tive com eles em Belo Horizonte, quando soube que viria para cá, e é assim até hoje. A minha cabeça está focada no Flamengo, em fazer outro grande ano, chegar no final do ano e poder conquistar de novo tudo aquilo que conquistamos no ano passado - falou Bruno Henrique, ao site do "Globo Esporte".Com ou sem proposta, Bruno Henrique, que tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, estará em campo neste domingo, a partir das 16h, para enfrentar o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileiro, no Maracanã.

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