Benfica está confiante na contratação de Bruno Henrique, diz jornal

Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Depois de encaminhar a contratação de Everton, do Grêmio, o Benfica está confiante para levar Bruno Henrique, do Flamengo, na mesma bagagem - ou em uma posterior. Isso porque, de acordo com informações do jornal português "A Bola", o clube de Lisboa tem no atacante rubro-negro o "próximo alvo" e o trunfo Jorge Jesus, esperado para convencê-lo a partir rumo à Europa.

- Falta limar arestas para concretizar a transferência de Everton Cebolinha para o Benfica e, concluído esse processo, a mesma equipa de emissários em quem as Águias têm delegado vários processos no Brasil, liderada pelo empresário Giuliano Bertolucci, vai iniciar negociação que permita a Bruno Henrique acompanhar a mudança de Cebolinha para a Luz mas por valores inferiores aos que têm vindo a público - diz trecho da publicação lusitana.

O veículo diz que o Benfica tentará a contratação pela quantia de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,9 milhões), ou seja, abaixo da multa rescisória, que é de 35 milhões (R$ 214 milhões), e até de uma possível cláusula pontual destacada pelo diário, que seria de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões).

O Benfica já havia destacado, oficialmente, que não tinha interesse em contratações dessa magnitude. Mas Cebolinha está na iminência de assinar. Quanto a Bruno Henrique, ele se diz "bem tranquilo em relação a tudo".