futebol

Benfica entra em acordo por zagueiro do Espanyol e desejo de Jorge Jesus

Leandro Cabrera tem 29 anos, é canhoto e pode jogar pela primeira vez no futebol português. Clubes precisam entrar em acordo para concretizar a operação...
LanceNet

01 ago 2020 às 11:03

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 11:03

Crédito: Leandro Cabrera começou a temporada no Getafe e foi para Espanyol em janeiro (AFP
O Benfica entrou em acordo com o zagueiro Leandro Cabrera, mas ainda falta definir o valor para pagar ao Espanyol, de acordo com a rádio “Cadena Cope”. Apesar de ter sido rebaixado, o time catalão quer ganhar cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) pelo defensor e não estão disposto a diminuir o valor.
O uruguaio pode ser a primeira contratação na Era Jorge Jesus, que deve ser apresentado na segunda-feira, de acordo com a imprensa portuguesa. As Águias pretendem fechar o negócio até o próximo dia 10, quando os trabalhos do novo comandante deve começar para a próxima temporada.
Cabrera é canhoto, tem 29 anos e foi contratado pelo Espanyol junto ao Getafe em janeiro por nove milhões de euros (R$ 55 milhões, na cotação atual). Os clubes possuem boa relação nos bastidores e também chegaram a um acordo para a ida do atacante Raúl de Tomás no início deste ano.

