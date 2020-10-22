  • Benfica encontra dificuldades, marca nos acréscimos e vence o Lech Poznan na estreia da Europa League
Benfica encontra dificuldades, marca nos acréscimos e vence o Lech Poznan na estreia da Europa League

Clube treinado por Jorge Jesus conseguiu os três pontos fora de casa.
O destaque foi para Darwin Núñez, que marcou três gols...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 15:55

LanceNet

22 out 2020 às 15:55
Crédito: Wojtek RADWANSKI / AFP
Em sua estreia na Europa League 20/21, o Benfica começou com o pé direito. Fora de casa, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o Lech Poznan por 4 a 2. Pizzi abriu o placar e Darwin Núñez marcou os outros três gols portugueses. Ishak foi quem balançou as redes em duas oportunidades para os donos da casa.ESTREOU BEMCom a característica ofensiva, o Benfica abriu o placar logo aos nove minutos de jogo, com Pizzi cobrando pênalti. Apesar de sofrer o empate logo em seguida, a equipe de Jorge Jesus saiu na frente novamente. Na volta do intervalo, Ishak deixou tudo igual novamente. Mas Darwin Núñez garantiu a vitória dos portugueses.
CARTÃO DE VISITASContratado na última janela de transferências, Darwin Núñez ainda não havia balançado as redes pelo Benfica. Eram cinco jogos e cinco assistências, mas nenhum gol. Hoje, marcou logo três.
PRESSÃO E GRUPO FÁCILApós ser eliminado precocemente na Liga dos Campeões, o Benfica mostrou que pode dar trabalho na Europa League. A equipe de Jorge Jesus é a favorita no Grupo D, que também conta com Rangers e Standard Liège.

