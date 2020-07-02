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Benfica avança por Unai Emery, que quer aguardar fim da temporada

Treinador espanhol está disposto a ouvir proposta do clube português. Além de Emery, Benfica também trabalha com outras opções após negativa de Pochettino e Allegri...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 13:26

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 13:26

Crédito: AFP
Após as negativas de Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri e Laurent Blanc, o Benfica aguarda uma resposta de Unai Emery, de acordo com o jornal “A Bola”. No entanto, o espanhol já declarou que não irá definir seu futuro antes do final da temporada, mas está disposto a ouvir as Águias em relação ao salário, formação da equipe, projeto para os próximos anos e investimentos em contratações.
O treinador, demitido do Arsenal no último mês de novembro, quer aguardar o fim da Liga dos Campeões e saber se outro clube com mais poder financeiro ou de uma liga mais competitiva irá procurá-lo. Apesar disso, Emery se encaixa no perfil procurado pelos portugueses por já ter conquistado títulos, ter o nome respeitado no mercado e uma proposta de jogo ofensiva.
Caso não aceite a ida para o Benfica, o presidente Luís Filipe Vieira tem outros nomes no radar para a próxima temporada. Jorge Jesus seria a prioridade, mas a saída do Flamengo é complicada, mas Luciano Spalletti, atualmente sem clube, e Marcelo Gallardo, do River Plate, também são opções.

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