Benfica avança por Unai Emery, que quer aguardar fim da temporada

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Após as negativas de Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri e Laurent Blanc, o Benfica aguarda uma resposta de Unai Emery, de acordo com o jornal “A Bola”. No entanto, o espanhol já declarou que não irá definir seu futuro antes do final da temporada, mas está disposto a ouvir as Águias em relação ao salário, formação da equipe, projeto para os próximos anos e investimentos em contratações.

O treinador, demitido do Arsenal no último mês de novembro, quer aguardar o fim da Liga dos Campeões e saber se outro clube com mais poder financeiro ou de uma liga mais competitiva irá procurá-lo. Apesar disso, Emery se encaixa no perfil procurado pelos portugueses por já ter conquistado títulos, ter o nome respeitado no mercado e uma proposta de jogo ofensiva.