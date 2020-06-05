Bayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões

Crédito: Patrik STOLLARZ / AFP

Visando a conquista do título do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique viaja para encarar o Bayer Leverkusen pela 30ª rodada da Bundesliga neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). Caso vença, os bávaros vão ficar a duas vitórias de mais uma conquista. No entanto, a tarefa não será fácil, pois os mandantes precisam vencer para manter vivo o sonho de disputar a próxima Liga dos Campeões.

Desde o retorno da competição após a paralisação por conta da pandemia da COVID-19, o Bayern venceu todos os seus quatro confrontos até o momento. A equipe conta com o grande momento vivido por Lewandowski, com 29 gols e artilheiro do torneio, para não repetir os erros do primeiro turno, quando o time perdeu por 2 a 1 em casa. O técnico Hansi-Flick quer que o time se mantenha como vem jogando.

- Estamos ávidos por gols. O Leverkusen tem jogadores muito rápidos e é um time perigoso. Somos ativos, queremos ter uma certa dinâmica em nosso jogo com e sem a bola. Quando temos a bola, o primeiro pensamento é ofensivo. Todos estão envolvidos.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen também vive uma boa fase e venceu três dos últimos quatro confrontos no Campeonato Alemão. O técnico Peter Bosz irá contar com a jovem estrela Kai Havertz para conquistar seus objetivos, apesar de saber da dificuldade que será enfrentar o Bayern de Munique.

- Não jogamos pelos outros, jogamos por nós mesmos. Queremos estar na Liga dos Campeões e não podemos perder pontos na competição. É por isso que é um jogo importante para nós. O Bayern tem uma boa defesa, eles fazem uma boa pressão na bola e tem ótima qualidade individual com seus jogadores. Para conseguir algo, temos que acreditar, ser corajosos e dar 100%.