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futebol

Bayern não renova com Boateng e zagueiro sai de graça em 2021

Clube bávaro pode perder os dois zagueiros titulares da atual temporada para 2021. Nos bastidores, clube procura soluções e mira a contratação de Upamecano, do RB Leipzig...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 09:24

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:24

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique não irá renovar o contrato do zagueiro Jerome Boateng, segundo o “Bild”. Com isso, o veterano de 32 anos poderá sair sem custos ao fim desta temporada. O fim do ciclo do defensor com os bávaros acontece em um momento de incerteza se Alaba, seu companheiro de zaga, irá seguir ou não no clube.
Com a possibilidade de perder os dois zagueiros titulares da atual temporadas, o Bayern começa a sondar o mercado em busca de soluções. De acordo com as informações do jornal alemão, a bola da vez é Upamecano, jovem defensor de 22 anos do RB Leipzig e que é pretendido pelos gigantes do futebol europeu.Ao contrário de Alaba, Boateng não buscava uma melhora salarial, mas apenas seguir jogando sob comando de Hansi-Flick, com quem reencontrou o bom futebol. Com a camisa bávara, o alemão conquistou oito Bundesligas, cinco Copas da Alemanha e dois títulos de Liga dos Campeões.

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