Bayern goleia Leverkusen e conquista a Copa da Alemanha

O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 2 e conquistou a Copa da Alemanha. Os gols da partida foram marcados por Alaba, Gnabry e Lewandowski, duas vezes, fizeram para os visitantes. Sven Bender e Kai Havertz diminuíram para os mandantes.
DOMÍNIO COMPLETOEsse foi o 20º título de Copa da Alemanha conquistado pelo Bayern de Munique. O clube foi o que mais venceu o torneio na história. O segundo colocado, o Werder Bremen, tem apenas seis.
EM BUSCA DA TRÍPLICE COROACampeão da Copa da Alemanha e da Bundesliga, o Bayern de Munique busca a tríplice coroa na Liga dos Campeões. Pode ser a temporada perfeita na estreia de Hans-Dieter Flick.
QUE TEMPORADALewandowski fez mais uma grande partida pelo clube bávaro. O atacante polonês marcou duas vezes. Na primeira, contou com uma falha feia de Hradecky. Na segunda, deu uma cavadinha na saída do goleiro.