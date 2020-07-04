Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern goleia Leverkusen e conquista a Copa da Alemanha

Lewandowski teve mais uma grande atuação na temporada e
marcou dois gols. Coutinho voltou a jogar após ser operado por lesão...
LanceNet

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:05

Crédito: Michael Sohn / POOL / AFP
O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 2 e conquistou a Copa da Alemanha. Os gols da partida foram marcados por Alaba, Gnabry e Lewandowski, duas vezes, fizeram para os visitantes. Sven Bender e Kai Havertz diminuíram para os mandantes.
DOMÍNIO COMPLETOEsse foi o 20º título de Copa da Alemanha conquistado pelo Bayern de Munique. O clube foi o que mais venceu o torneio na história. O segundo colocado, o Werder Bremen, tem apenas seis.
EM BUSCA DA TRÍPLICE COROACampeão da Copa da Alemanha e da Bundesliga, o Bayern de Munique busca a tríplice coroa na Liga dos Campeões. Pode ser a temporada perfeita na estreia de Hans-Dieter Flick.
QUE TEMPORADALewandowski fez mais uma grande partida pelo clube bávaro. O atacante polonês marcou duas vezes. Na primeira, contou com uma falha feia de Hradecky. Na segunda, deu uma cavadinha na saída do goleiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

