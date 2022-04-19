Bayern deve cobrar alto valor ao Barcelona por Lewandowski

O Bayern de Munique está disposto a liberar Lewandowski, mas só deve negociar a saída do atacante por cerca de 40 milhões de euros (R$ 201 milhões), segundo a revista "Kicker". O Barcelona é um dos principais cotados para receber o centroavante polonês.O veterano de 33 anos tem contrato com o clube bávaro até 2023 e a expectativa é de que o artilheiro cumpra seu vínculo. Além disso, os alemães devem buscar uma renovação contratual do atleta até 2024, uma vez que um acordo por dois anos e um aumento salarial estão descartados.