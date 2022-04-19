Bayern deve cobrar alto valor ao Barcelona por Lewandowski

O Bayern de Munique está disposto a liberar Lewandowski, mas só deve negociar a saída do atacante por cerca de 40 milhões de euros (R$ 201 milhões), segundo a revista "Kicker". O Barcelona é um dos principais cotados para receber o centroavante polonês.O veterano de 33 anos tem contrato com o clube bávaro até 2023 e a expectativa é de que o artilheiro cumpra seu vínculo. Além disso, os alemães devem buscar uma renovação contratual do atleta até 2024, uma vez que um acordo por dois anos e um aumento salarial estão descartados.
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O Bayern não costuma oferece um contrato por duas temporadas ou mais para jogadores acima dos 30 anos. Atualmente, o clube se encontra em uma situação delicada, já que Neuer e Thomas Muller, além de Lewandowski, também possuem vínculos até 2023.
Nas últimas quatro edições da Bundesliga, Lewandowski conseguiu alcançar a artilharia da competição. Na atual temporada do Campeonato Alemão, o polonês tem 32 gols em 30 partidas e segue na liderança dentre os atletas que mais balançaram as redes no país.