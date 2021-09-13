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futebol

Bayern de Munique se aproxima de acordo por renovação com Goretzka

Jogador de 26 anos está no clube da Allianz Arena desde 2018 e tem contrato até o final da temporada. Real Madrid, Barcelona e Manchester United chegaram a sondar o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 19:10

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:10

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayern de Munique
Com contrato até junho de 2022 com o Bayern de Munique, o meio-campista Leon Goretzka está perto de renovar seu vínculo com o clube bávaro. De acordo com informações da imprensa germânica, o novo acordo do atleta será por mais quatro temporadas.Segundo a revista "Kicker", Goretzka deverá assinar o novo vínculo nas próximas semanas, após o diretor esportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, ter finalizado as negociações. O jogador de 26 anos está na equipe vermelha desde 2018, onde entrou em campo 117 vezes.
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Antes de acertar com o Bayern de Munique sua renovação, Goretzka esteve na mira de clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Com medo de perder o atleta, que poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro, o Bayern de Munique acelerou as negociações.
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Na atual temporada, o camisa 8 da equipe da Baviera entrou em campo cinco vezes, todas como titular, mas não marcou nenhum gol ou deu assistências na equipe comandada por Julian Nagelsmann.

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