Bayern de Munique decide vender Kingsley Coman para não perdê-lo de graça

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Herói do Bayern de Munique ao marcar o gol do título da Champions League 2019/20 sobre o Paris Saint-Germain, o atacante Kingsley Coman pode estar vivendo seus últimos meses no clube alemão. De acordo com a imprensa germânica, o jogador de 25 anos será colocado à venda ao final da temporada.Com contrato até junho de 2023, Coman e Bayern de Munique não chegaram a um acordo para renovar o vínculo. O atleta teria pedido 15 milhões de euros (R$ 97,4 milhões) para estender o acordo, valor que os bávaros consideraram acima do limite.

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Segundo a revista "Kicker", o Bayern de Munique não quer que aconteça com o francês o mesmo que ocorreu com David Alaba, que acertou com o Real Madrid sem custos após ficar terminar seu vínculo com a equipe da Baviera. A estratégia será a mesma feita com Thiago, que foi vendido ao Liverpool um ano antes do seu vínculo terminar.

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