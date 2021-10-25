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futebol

Bayern de Munique decide vender Kingsley Coman para não perdê-lo de graça

Jogador de 25 anos tem contrato até junho de 2023 com os bávaros e poderá deixar a equipe sem custos caso não renove. Alaba saiu da Alemanha desta forma em julho...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 14:15

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:15

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Herói do Bayern de Munique ao marcar o gol do título da Champions League 2019/20 sobre o Paris Saint-Germain, o atacante Kingsley Coman pode estar vivendo seus últimos meses no clube alemão. De acordo com a imprensa germânica, o jogador de 25 anos será colocado à venda ao final da temporada.Com contrato até junho de 2023, Coman e Bayern de Munique não chegaram a um acordo para renovar o vínculo. O atleta teria pedido 15 milhões de euros (R$ 97,4 milhões) para estender o acordo, valor que os bávaros consideraram acima do limite.
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Segundo a revista "Kicker", o Bayern de Munique não quer que aconteça com o francês o mesmo que ocorreu com David Alaba, que acertou com o Real Madrid sem custos após ficar terminar seu vínculo com a equipe da Baviera. A estratégia será a mesma feita com Thiago, que foi vendido ao Liverpool um ano antes do seu vínculo terminar.
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Formado nas categorias de base do PSG e revelado pelo clube parisiense em 2013, Coman passou ainda pela Juventus, entre 2014 e 2015, até chegar no Bayern de Munique. Ao todo, o francês tem 207 partidas disputadas na equipe alemã, com 42 gols feitos e 50 assistências.

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