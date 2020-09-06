Bayer Leverkusen tenta a contratação de Bellerín

O Paris Saint-Germain ganhou um concorrente na briga pela contratação do lateral-direiro Hector Bellerín, do Arsenal. De acordo com informações do jornal britânico "The Telegraph", o Bayer Leverkusen, da Alemanha, também quer contar com os serviços do catalão.De acordo com o periódico, os franceses fizeram uma proposta de 30 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 210 milhões na cotação atual) ao jogador de 25 anos, mas este valor poderia ser ultrapassado pela equipe germânica.