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futebol

Bayer Leverkusen tenta a contratação de Bellerín

Alemães disputam contratação do ala com PSG e podem pagar mais de R$ 200 milhões...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 18:47
Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain ganhou um concorrente na briga pela contratação do lateral-direiro Hector Bellerín, do Arsenal. De acordo com informações do jornal britânico "The Telegraph", o Bayer Leverkusen, da Alemanha, também quer contar com os serviços do catalão.De acordo com o periódico, os franceses fizeram uma proposta de 30 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 210 milhões na cotação atual) ao jogador de 25 anos, mas este valor poderia ser ultrapassado pela equipe germânica.
Na última temporada, Bellerín fez apenas 25 partidas com a camisa do Arsenal. Após perder o início da época por uma grave lesão no joelho, o espanhol teve também problemas físicos que atrapalharam em seu rendimento.

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