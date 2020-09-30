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futebol

Bayer Leverkusen faz proposta ao Arsenal pelo lateral Kolasinac

De acordo com jornal inglês, alemães ofereceram cerca de R$ 65 milhões aos Gunners...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 15:02
Crédito: Kolasinac está no Arsenal desde 2017 (Divulgação
O Bayer Leverkusen fez proposta de nove milhões de libras (cerca de R$ 65 milhões) pelo lateral Sead Kolasinac, do Arsenal. O bósnio, que joga pelo lado esquerdo, vem sendo pouco utilizado pelo técnico Mikel Arteta.De acordo com o 'Daily Mail', que revelou esta proposta do Bayer Leverkusen, o Arsenal estaria disposto a negociar o defensor para obter mais recursos em busca das contratações de Aouar, do Lyon, e Partey, do Atlético de Madrid.
A janela de transferências no futebol inglês se encerra no dia 5 de outubro, e o Arsenal ainda não encontrou recursos financeiros para levar a frente as contratações que tanto deseja. E além de Kolasinac, outro jogador pode deixar o time: Lucas Torreira, que teria proposta do Atlético de Madrid.
Atualmente, Kieran Tierney é a primeira opção de Arteta para a posição. Saka e Maitland-Niles também podem ser utilizados no setor. Kolasinac foi utilizado em três jogos nesta temporada; só um deles no Campeonato Inglês.

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