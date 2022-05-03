Bastidores: Luís Castro foi contra Botafogo inverter mando contra o Flamengo

Após dias de incógnita, o martelo foi batido e Flamengo x Botafogo, pela 5ª rodada do Brasileirão, será em Brasília. Sem poder contar o Maracanã, o Rubro-Negro inicialmente ofereceu uma inversão de mando com o Alvinegro, que recusou. A opção restante foi sair do Rio de Janeiro.+ VÍDEO: Jorge Jesus fica de pé para registrar festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos

A questão é que, nas primeiras conversas, o Botafogo até inclinou de forma positiva ao pedido do Flamengo em colocar a partida no Estádio Nilton Santos. A postura decisiva para a decisão foi de Luís Castro: o treinador não concordou com a mudança e gerou a palavra final do Glorioso.

Nas negociações, a diretoria do Glorioso entendia que a possível inversão poderia vir a calhar por questões logísticas. Com o jogo no Nilton Santos, o Botafogo emendaria três jogos em casa e evitaria mais uma viagem.

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A diretoria do Botafogo entendia que, inicialmente, esse era um plano viável e até chegou a dar uma primeira impressão positiva ao Flamengo. A questão é que Luís Castro rechaçou a possibilidade desde o primeiro momento quando soube do negócio.Para o treinador, a inversão do mando de campo não fazia sentido e não deveria ir para frente. Dito e feito. Apesar da avaliação inicial, essa virou a posição inicial do Botafogo por respeitar e concordar com a visão do técnico do time. O português considerou que o regulamento deveria ser seguido.

A partir disso, o Botafogo passou a acenar negativamente com o pedido do Flamengo e a trajetória das conversas mudou. Brasília, então, apareceu como a opção mais viável.