Barcia alerta para necessidade do Sport ter mais concentração nas partidas

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Na análise feita pelo atacante uruguaio Leandro Barcia, um dos elementos que tem prejudicado o Sport na sequência ruim de resultados está relacionada a falta de concentração que o time tem apresentado nos confrontos.

Nessa terça-feira (1) se completou exatamente um mês da última oportunidade em que o time da Praça da Bandeira conseguiu seu último triunfo na temporada ao bater por 1 a 0 na Ilha do Retiro o Athletico-PR.

De lá pra cá foram quatro jogos com um empate e três reveses em marcadores que só fizeram o time ver novamente a zona de rebaixamento se tornar uma realidade próxima, algo que havia ficado bastante para trás desde a chegada de Jair Ventura ao comando da equipe.