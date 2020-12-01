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futebol

Barcia alerta para necessidade do Sport ter mais concentração nas partidas

Uruguaio entende que time precisa de "algo a mais" para fazer com que o Leão da Ilha retome o caminho dos resultados positivos...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 17:21

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:21

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Na análise feita pelo atacante uruguaio Leandro Barcia, um dos elementos que tem prejudicado o Sport na sequência ruim de resultados está relacionada a falta de concentração que o time tem apresentado nos confrontos.
Nessa terça-feira (1) se completou exatamente um mês da última oportunidade em que o time da Praça da Bandeira conseguiu seu último triunfo na temporada ao bater por 1 a 0 na Ilha do Retiro o Athletico-PR.
De lá pra cá foram quatro jogos com um empate e três reveses em marcadores que só fizeram o time ver novamente a zona de rebaixamento se tornar uma realidade próxima, algo que havia ficado bastante para trás desde a chegada de Jair Ventura ao comando da equipe.
- Infelizmente, a gente tomou dois gols muito cedo, mas a gente conseguiu empatar, no segundo tempo tomamos dois gols também. Não estávamos muito concentrados, temos que ficar mais ligados nos jogos, a gente está precisando muito dos pontos. Muito importante voltar a marcar gols, mas o que importa é a gente voltar a somar, está faltando alguma coisa a mais, a gente precisa ganhar os jogos e vamos trabalhar muito pra isso - avaliou o atacante que, desde sua chegada ao Sport, fez 28 partidas e marcou sete gols.

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