Barcelona volta à campo contra o Villarreal após vexame do 8 a 2

Crédito: Messi será o grande comandante do Barcelona novamente na temporada (JOSEP LAGO / AFP

O Barcelona retorna aos gramados neste domingo após a vergonhosa derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique na última Liga dos Campeões. O adversário é o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, às 16h (horário de Brasília). O Submarino Amarelo que terminou a última temporada em 5º lugar, começou tropeçando, mas venceu na última rodada e encara o primeiro grande desafio do ano.

O técnico Ronald Koeman fará sua estreia no comando da equipe blaugrana e acredita que o duelo não será fácil. O holandês também explicou o papel de Coutinho no time.

- Pode ser que o Villarreal chegue mais rodado, mas estamos bem preparados. Trabalhamos muito nas últimas três, quatro semanas. Coutinho pode jogar de 10, pelo lado esquerdo com liberdade. Sua qualidade é alta, mas ele também gosta de defender e ajudar a equipe. Tem um bom chute e espero que triunfe no Barça.

Pelo lado dos visitantes, o técnico Unai Emery mostrou preocupação em enfrentar os culés e disse que Messi precisa de marcação especial para não ter sucesso.

- Em Barcelona, 90 minutos são longos, sempre se passa muita coisa e temos que estar preparados. Eles vão querer te dominar, as vezes te obrigam a defender muito atrás. Que sejamos capazes de tentar impor nossos momentos de domínio. Messi é um jogador que sempre desequilibra, um jogador que foi e continuará sendo o melhor do mundo.