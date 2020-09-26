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futebol

Barcelona volta à campo contra o Villarreal após vexame do 8 a 2

Time de Ronald Koeman faz sua estreia no Campeonato Espanhol e equipe deve contar com Coutinho como titular. Unai Emery diz que Messi continua sendo o melhor do mundo...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 09:45
Crédito: Messi será o grande comandante do Barcelona novamente na temporada (JOSEP LAGO / AFP
O Barcelona retorna aos gramados neste domingo após a vergonhosa derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique na última Liga dos Campeões. O adversário é o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, às 16h (horário de Brasília). O Submarino Amarelo que terminou a última temporada em 5º lugar, começou tropeçando, mas venceu na última rodada e encara o primeiro grande desafio do ano.
O técnico Ronald Koeman fará sua estreia no comando da equipe blaugrana e acredita que o duelo não será fácil. O holandês também explicou o papel de Coutinho no time.
- Pode ser que o Villarreal chegue mais rodado, mas estamos bem preparados. Trabalhamos muito nas últimas três, quatro semanas. Coutinho pode jogar de 10, pelo lado esquerdo com liberdade. Sua qualidade é alta, mas ele também gosta de defender e ajudar a equipe. Tem um bom chute e espero que triunfe no Barça.
Pelo lado dos visitantes, o técnico Unai Emery mostrou preocupação em enfrentar os culés e disse que Messi precisa de marcação especial para não ter sucesso.
- Em Barcelona, 90 minutos são longos, sempre se passa muita coisa e temos que estar preparados. Eles vão querer te dominar, as vezes te obrigam a defender muito atrás. Que sejamos capazes de tentar impor nossos momentos de domínio. Messi é um jogador que sempre desequilibra, um jogador que foi e continuará sendo o melhor do mundo.
O Barcelona busca aproveitar o início ruim do Real Madrid, que empatou com a Real Sociedad na 2ª rodada. Após terminar a temporada passada sem títulos, Ronald Koeman espera reestabelecer uma era vitoriosa. Será também a primeira vez que Messi estará em campo após toda a polêmica sobre sua saída e as críticas públicas contra a diretoria blaugrana.

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