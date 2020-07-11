Barcelona vence o Valladolid fora de casa, e impede que Real Madrid seja campeão já nesta rodada

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Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Real Valladolid e conquistou uma importante vitória visando o título da competição, por mais que o Real Madrid esteja com uma mão na taça. Com gol de Vidal em assistência de Messi, que igualou marca de Xavi, o Barça venceu por 1 a 0.

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DEU PRO GASTO​Os catalães começaram melhor a partida e foram pressionando o time do Real Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como uma dos sócios. Com 15 minutos, o chileno Arturo Vidal abriu o placar em um belo gol. Pressionando a saída de bola do time da casa, o Barcelona recuperou a posse no campo de ataque. Cercado por três, Messi achou Vidal dentro da área, que bateu forte e viu a bola tocar na trave antes de entrar.

MARCA IMPORTANTECom a assistência para o gol de de Vidal, o argentino Lionel Messi tem agora 20 passes para gol no Campeonato Espanhol. A marca é igual a do ex-jogador Xavi, que na temporada 2008/09, também pelo Barça, distribuiu duas dezenas de assistências. O melhor jogador do mundo, no entanto, tem ainda mais duas partidas para estabelecer um novo recorde.

TER STEGEN SALVAA vitória do Barcelona se deve também ao goleiro Ter Stegen, que faz temporada fenomenal na meta blaugrana. O alemão fechou o gol no segundo tempo e fez, ao menos, três defesas difíceis impedindo o empate dos donos da casa.