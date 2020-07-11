Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona vence o Valladolid fora de casa, e impede que Real Madrid seja campeão já nesta rodada
futebol

Barcelona vence o Valladolid fora de casa, e impede que Real Madrid seja campeão já nesta rodada

Com gol de Vidal em belo passe de Messi, time de Quique Setién ainda tem chances de conquistar o título, mas dependem de tropeços do rival da capital espanhola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 19:33

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 19:33

Crédito: AFP
Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Real Valladolid e conquistou uma importante vitória visando o título da competição, por mais que o Real Madrid esteja com uma mão na taça. Com gol de Vidal em assistência de Messi, que igualou marca de Xavi, o Barça venceu por 1 a 0.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
DEU PRO GASTO​Os catalães começaram melhor a partida e foram pressionando o time do Real Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como uma dos sócios. Com 15 minutos, o chileno Arturo Vidal abriu o placar em um belo gol. Pressionando a saída de bola do time da casa, o Barcelona recuperou a posse no campo de ataque. Cercado por três, Messi achou Vidal dentro da área, que bateu forte e viu a bola tocar na trave antes de entrar.
MARCA IMPORTANTECom a assistência para o gol de de Vidal, o argentino Lionel Messi tem agora 20 passes para gol no Campeonato Espanhol. A marca é igual a do ex-jogador Xavi, que na temporada 2008/09, também pelo Barça, distribuiu duas dezenas de assistências. O melhor jogador do mundo, no entanto, tem ainda mais duas partidas para estabelecer um novo recorde.
TER STEGEN SALVAA vitória do Barcelona se deve também ao goleiro Ter Stegen, que faz temporada fenomenal na meta blaugrana. O alemão fechou o gol no segundo tempo e fez, ao menos, três defesas difíceis impedindo o empate dos donos da casa.
HÁ ESPERANÇACom o resultado positivo, o Barcelona impediu que o Real Madrid fosse campeão nesta rodada. Caso o time da Catalunha ao menos empatasse, os merengues dependeriam de uma simples vitória na segunda-feira para confirmar o título.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados