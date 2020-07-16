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futebol

Barcelona tem Bernardo Silva, do City, no radar, segundo portal

Nome de meia-atacante português agrada dirigentes, mas jogador só seria contratado caso Griezmann saia do clube. Bernardo tem contrato até 2025 e tem sido peça chave...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 11:44

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 11:44

Crédito: Divulgação
O Barcelona tem o nome de Bernardo Silva, do Manchester City, em seu radar, de acordo com o portal “Le10Sport”. Apesar de haver consenso entre os dirigentes culés pelo português, uma negociação só aconteceria caso Griezmann saia do clube nesta janela de transferências. No entanto, a equipe blaugrana só libera o francês por uma oferta exorbitante, o que parece improvável de ocorrer em um período de crise financeira.
O Barça possui boa relação com o empresário do meia-atacante, Jorge Mendes, que foi o responsável por levar Semedo à Catalunha e ter um papel importante na transferência de Francisco Trincão para o vice-líder espanhol. Todavia, o atleta de 25 anos possui contrato até 2025 com o clube inglês e é peça importante no elenco de Pep Guardiola.
Apesar de não ser titular absoluto, Bernardo Silva tem números importantes na atual temporada com o Manchester City e já participou de 32 jogos do Campeonato Inglês até o momento. O português foi responsável por anotar seis gols e dar sete assistências na competição.

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