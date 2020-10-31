Barcelona pressiona no fim, mas fica no empate com o Alavés no Espanhol

Tudo igual no País Basco. O Barcelona visitou o Alavés neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Espanhol e as equipes empataram por 1 a 1 no Estádio Mendizorroza. Os donos da casa abriram o placar com Luis Rioja, enquanto Griezmann deixou tudo igual para os catalães.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGACHANCES PARA OS DOIS LADOSO jogo começou animado e ambas as equipes tiveram chances para abrir o placar. Em cobrança de falta, Messi quase fez 1 a 0. Do outro lado, Edgar Mendez saiu cara a cara com Neto, mas parou no brasileiro.
NO CLIMA DO HALLOWEENNo dia do Halloween, a zaga do Barcelona entregou o doce para o ataque do Alavés e deixou para fazer travessuras com seu torcedor. Aos 30 minutos de jogo, Luis Rioja aproveitou falha entre Piqué e Neto para abrir o placar. Deyverson, ex-Palmeiras, tentou tocar para o camisa 11, mas o defensor do Barça recuou para o goleiro brasileiro, que se embolou com a bola e perdeu antes de Rioja só empurrar para o fundo das redes.
COM CATEGORIANo segundo tempo, o Barcelona, que não tinha mais nada a perder, se lançou ao ataque em busca do gol de empate. Aos 16 minutos, Jota, que já tinha cartão amarelo, levou a segunda punição e deixou o campo. No minuto seguinte, com um a mais em campo, Ansu Fati tentou driblar, mas foi desarmado por Tomás Pina. A bola, contudo, sobrou para Griezmann, que com linda cavadinha, venceu o goleiro e deixou tudo igual.
SUFOCO NO FIMNa base do abafa e com superioridade numérica em campo, o Barcelona continuou em cima do time do País Basco em busca do gol vitória e pressionou muito no final da partida. Os catalães, entretanto, pararam na boa defesa do Alavés e no inspirado goleiro Fernando Pacheco, que evitou chances grandes de Messi e Dest.