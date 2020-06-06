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futebol

Barcelona monitora Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund

Clube catalão busca um lateral-esquerdo para a próxima temporada 2020/21. Além do português, outros nomes estão no radar como Juan Bernat, Nicolás Tagliafico e Angeliño...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 20:34

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 20:34

Crédito: Guenter Schiffmann / AFP
De acordo com o jornal catalão 'Mundo Deportivo', o Barcelona busca no mercado um lateral-esquerdo para a próxima temporada 2020/21, já que Júnior Firpo, contratado junto ao Betis, não convenceu e pode ser envolvido na negociação de Lautaro Martínez. Com isso, o nome de Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, começa a ser ventilado no clube.
Além do atleta, outros nomes também seguem no radar do time catalão: Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Nicolás Tagliafico (Ajax), Pervis Estupiñán (Osasuna) e Angeliño (Leipzig). No entanto, o português, de 26 anos, renovou recentemente contrato com o Borussia Dortmund, até 2023
Recentemente o jogador teve o nome envolvido em uma polêmica, quando seis jogadores do Dortmund, incluindo o português, quebraram as regras de confinamento ditadas pela Liga Alemã. Eles cortaram o cabelo em suas residências com um barbeiro, sem o uso das máscaras de proteção individual.
Em 2016, Raphael assinou com o Dortmund vindo do Lorient. Com a camisa auri negra, o jogador já disputou 80 partidas e marcou 17 gols. Já pela seleção portuguesa, foram 39 jogos e 2 tentos. E MAIS:Sem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinBarcelona colocará Dembélé na lista de transferênciaCom gol no fim, RB Leipzig tropeça e empata com o lanterna PaderbornBundesliga impõe multa a Sancho por violar as regras de confinamentoVeja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibição E MAIS:

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