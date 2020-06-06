Barcelona monitora Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund

Crédito: Guenter Schiffmann / AFP

De acordo com o jornal catalão 'Mundo Deportivo', o Barcelona busca no mercado um lateral-esquerdo para a próxima temporada 2020/21, já que Júnior Firpo, contratado junto ao Betis, não convenceu e pode ser envolvido na negociação de Lautaro Martínez. Com isso, o nome de Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, começa a ser ventilado no clube.

Além do atleta, outros nomes também seguem no radar do time catalão: Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Nicolás Tagliafico (Ajax), Pervis Estupiñán (Osasuna) e Angeliño (Leipzig). No entanto, o português, de 26 anos, renovou recentemente contrato com o Borussia Dortmund, até 2023

Recentemente o jogador teve o nome envolvido em uma polêmica, quando seis jogadores do Dortmund, incluindo o português, quebraram as regras de confinamento ditadas pela Liga Alemã. Eles cortaram o cabelo em suas residências com um barbeiro, sem o uso das máscaras de proteção individual.