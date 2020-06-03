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futebol

Barcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester City

Eric García jogou na base do Barcelona e pode estar com contrato próximo do fim na Inglaterra. Atleta pode ter trajetória comparada com a de Piqué caso vá para a Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 12:08

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 12:08

Crédito: Eric García assinou seu primeiro contrato como profissional desta temporada (Divulgação
Durante as negociações para chegar em um acordo de troca entre Semedo e João Cancelo, o Barcelona perguntou ao Manchester City sobre o zagueiro Eric García, de acordo com a “ESPN”. O atleta surgiu na base da La Masia, mas foi para a Inglaterra cedo e assinou nesta temporada seu primeiro contrato como profissional. Embora muitos meios informem que o contrato do espanhol durá até 2022, o “Mundo Deportivo” apurou que o vínculo do atleta irá apenas até 2021.
Dessa forma, a negociação poderia ser mais fácil seja neste verão por um preço acessível ou na próxima temporada, mas sem custos ao time blaugrana. Fontes do clube dizem que ele é um excelente prospecto para o futuro e que tem o DNA do Barça dentro dele. Apesar do interesse, não há nada concreto em relação a um início de negociação.
Por outro lado, o espanhol é uma aposta de Pep Guardiola e o Manchester City não está disposto a abrir mão do jogador, mas pensam em renovar. Apesar de ter feito apesar seis jogos nesta temporada no Campeonato Inglês, o defensor é um dos que mais se cuidou durante o período de quarentena para lutar por uma vaga na equipe principal.
A trajetória de Eric García pode ser comparada com a de Piqué, caso vá para a Catalunha. O zagueiro da seleção espanhola havia regressado ao Barcelona vindo do Manchester United em 2008. No entanto, o ídolo culé está com 33 anos e uma reposição precisa ser pensada.E MAIS:Ex-técnico do Flamengo e atualmente na seleção do Chile, Rueda fala da rotina durante quarentenaCampeonato Russo será retomado no dia 19 de junhoBarcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter aindaThiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no Bayern E MAIS:

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