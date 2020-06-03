Barcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester City

Crédito: Eric García assinou seu primeiro contrato como profissional desta temporada (Divulgação

Durante as negociações para chegar em um acordo de troca entre Semedo e João Cancelo, o Barcelona perguntou ao Manchester City sobre o zagueiro Eric García, de acordo com a “ESPN”. O atleta surgiu na base da La Masia, mas foi para a Inglaterra cedo e assinou nesta temporada seu primeiro contrato como profissional. Embora muitos meios informem que o contrato do espanhol durá até 2022, o “Mundo Deportivo” apurou que o vínculo do atleta irá apenas até 2021.

Dessa forma, a negociação poderia ser mais fácil seja neste verão por um preço acessível ou na próxima temporada, mas sem custos ao time blaugrana. Fontes do clube dizem que ele é um excelente prospecto para o futuro e que tem o DNA do Barça dentro dele. Apesar do interesse, não há nada concreto em relação a um início de negociação.

Por outro lado, o espanhol é uma aposta de Pep Guardiola e o Manchester City não está disposto a abrir mão do jogador, mas pensam em renovar. Apesar de ter feito apesar seis jogos nesta temporada no Campeonato Inglês, o defensor é um dos que mais se cuidou durante o período de quarentena para lutar por uma vaga na equipe principal.