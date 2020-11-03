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futebol

Barcelona encara Dínamo de Kiev desfalcado pela Liga dos Campeões

Ronald Koeman pode poupar Messi do duelo e promover a estreia de Ter Stegen na temporada, mas holandês quer garantir vitória e se aproximar da classificação...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 12:15
Crédito: Barcelona tenta embalar terceira vitória consecutiva na Liga dos Campeões (Marco BERTORELLO / AFP
O Barcelona recebe o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões. Os culés tentam a terceira vitória seguida na competição e encaminhar a classificação antecipada no Grupo G. O time ucraniano tenta fazer frente, mas enfrenta muitos problemas por conta de atletas lesionados, suspensos e com Covid-19.O técnico Ronald Koeman não definiu se irá poupar Messi para o duelo e o time pode contar com a volta de Ter Stegen no gol. Apesar do favoritismo, o comandante holandês usou o exemplo do Shakhtar contra o Real Madrid, mas pretende fazer um bom jogo.
- Jogar um bom futebol, criar ocasiões para marcar e vencer em casa. Queremos seguir com a boa dinâmica de vitórias. Eu gosto da atitude da minha equipe, de como trabalha, a vontade que vejo, mas temos que ter um rendimento melhor. Criamos ocasiões claras, mas falhamos. Esperamos que o Dínamo complique nossa vida e teremos que trabalhar para ganhar em casa. Já vimos que o Shakhtar teve baixas e venceu o Real.
Pedri, jovem jogador contratado esta temporada pelo Barça, também comentou sobre o jogo e disse qual postura deve ser usada para o duelo desta quarta-feira.
- Temos que encarar a partida como mais uma, trabalhando forte, finalizar as jogadas em gol e conseguir os três pontos para a classificação.
O Dínamo de Kiev fez uma nova bateria de testes de Covid-19 na véspera do jogo e aguarda os resultados para saber se o elenco que viajou terá que sofrer mais cortes ou se haverá condições para o time ucraniano entrar em campo. Os catalães somam seis pontos no torneio, enquanto os visitantes apenas um.

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