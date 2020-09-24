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futebol

Barcelona e Roma se interessam por Antonio Rudiger nesta janela

Zagueiro do Chelsea não foi relacionado pelo técnico Frank Lampard nos dois últimos jogos e é visto como a quinta opção do setor defensivo no elenco. Contrato vai até 2022...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 11:34
Crédito: Rudiger participou bem do time titular na última temporada (GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP
Barcelona e Roma surgiram como possíveis destinos para o zagueiro Rudiger, segundo a revista “Kicker”. Outros clubes europeus estão atentos a situação do defensor alemão que não tem sido opção do técnico Frank Lampard entre os relacionados nos últimos jogos do Chelsea. Há algumas semanas, os ingleses cogitaram a extensão do contrato do atleta.Apesar de Rudiger ter vínculo com a equipe londrina até 2022, o futuro parece estar longe da Inglaterra. A imprensa britânica também informou nesta semana que o Paris Saint-Germain é mais um time que sonda a situação do jogador após perder Thiago Silva. Apesar disso, a janela de transferências fecha no dia cinco de outubro.
O alemão participou de muitos jogos na última temporada, mas atualmente é a quinta opção de Lampard, atrás de Thiago Silva, Zouma, Christensen e Tomori. Ainda não se sabe se o camisa dois irá sair por empréstimo ou em um acordo permanente, mas o próprio treinador já disse que não pode ficar com todos os zagueiros no elenco.

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