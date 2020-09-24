Barcelona e Roma se interessam por Antonio Rudiger nesta janela

Barcelona e Roma surgiram como possíveis destinos para o zagueiro Rudiger, segundo a revista “Kicker”. Outros clubes europeus estão atentos a situação do defensor alemão que não tem sido opção do técnico Frank Lampard entre os relacionados nos últimos jogos do Chelsea. Há algumas semanas, os ingleses cogitaram a extensão do contrato do atleta.Apesar de Rudiger ter vínculo com a equipe londrina até 2022, o futuro parece estar longe da Inglaterra. A imprensa britânica também informou nesta semana que o Paris Saint-Germain é mais um time que sonda a situação do jogador após perder Thiago Silva. Apesar disso, a janela de transferências fecha no dia cinco de outubro.