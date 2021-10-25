Barcelona e Boca Juniors farão amistoso em dezembro em homenagem a Maradona

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que fará um amistoso com o Boca Juniors no dia 14 de dezembro em homenagem à memória de Diego Armando Maradona. O maior ídolo do futebol do futebol argentino morreu no dia 25 de novembro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória.O duelo, chamado de Copa Maradona, será realizado no Estádio Mrsool Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, que tem capacidade para 25 mil espectadores. Será a décima primeira vez que as duas equipes se enfrentam, sendo a última delas em 2018, no Troféu Joan Gamper, com vitória catalão por 3 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga ídolo do Boca Juniors, clube onde teve duas passagens entre 1981 e 1982 e depois entre 1995 e 1997, Maradona também passou pelo Barcelona. O clube catalão foi o primeiro do argentino na Europa, fazendo 75 jogos, com 47 gols marcados, entre 1982 e 1984.
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O Barcelona anunciou que a partida terá transmissão dos canais oficias da equipe na internet.