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futebol

Barcelona deseja contratar o zagueiro Caglar Soyuncu, do Leicester, diz site turco

Segundo informações do NTV Spor, zagueiro está na mira da equipe catalã, que busca reforços para sua defesa e têm vários nomes na lista para a próxima temporada 
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LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 09:14

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 09:14

Crédito: Nesta temporada, o zagueiro turco Caglar Soyuncu jogou 40 partidas pelo Leicester(Divulgação
Apesar da crise em virtude da pandemia de Covid-19, o Barcelona segue no mercado atrás de reforços para a zaga. A equipe catalã monitora diversos nome e um deles é do defensor Caglar Soyuncu, do Leicester, segundo informações do site turco da NTV Spor.
Para efetuar a contratação, o clube catalão deve apresentar uma oferta de 36 milhões de libras, quase 40 milhões de euros, e oferecerá ao turco um contrato de cinco anos. Ainda de acordo com a publicação, o primeiro contato entre as equipes foi realizado há vários meses.
Caso anuncie a contratação, Caglar Soyuncu será o terceiro jogador turco a vestir a camisa do Barcelona. Os outros dois foram Rustu Recber e Arda Turan, com passagens pelos culés. Nesta temporada, o zagueiro jogou 40 partidas pelas raposas.
Ele está há dois anos no Leicester e já foi convocado pela seleção turca em 28 oportunidades. Aos 24 anos, ele já passou por equipes como Altınordu e SC Freiburg, e estreou pelo clube inglês no empate por 1 a 1 com o West Ham, em 27 de outubro de 2018 no King Power Stadium. Mais de um ano depois, em 3 de novembro de 2019, marcou seu primeiro gol contra o Crystal Palace.

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