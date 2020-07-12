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Barcelona confirma lesão de Griezmann, que pode ficar de fora das oitavas da Champions League

Segundo a nota do clube, atacante francês, se machucou no jogo contra o Valladolid, Ele pode ficar de fora dos gramados de três a quatro semanas, segundo a imprensa espanhola...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 15:00
Crédito: Aos 29 anos, Griezmannjá participou de 35 partidas e marcou nove gols na La Liga nesta temporada. Pela Champions, foram sete jogos e dois tentos (Reprodução / Twitter
Neste domingo, o Barcelona confirmou a lesão do atacante Griezmann por meio de uma nota oficial na rede social do clube. O francês deve ser um problema para o técnico Quique Setién, já que pode ficar de fora dos gramados de três a quatro semanas e não ter condições físicas de jogar a partida de volta das oitavas da Champions League, contra o Napoli, dia 7 de agosto.
Ainda segundo a nota, os exames detectaram um problema muscular na perna direita do francês. Apesar de não divulgar o prazo para o retorno do atacante aos gramados, a imprensa espanhola indica que o atleta pode desfalcar o clube catalão contra o time napolitano. No jogo de ida, os catalães empataram por 1 a 1, na Itália, com gol do próprio Griezmann. Recentemente, Griezmann se envolveu em uma polêmica com o técnico Quique Setién no empate por 2 a 2 contra o Atlético de Madrid. O comandante tem sido duramente criticado pela imprensa espanhola não só pelo desempenho do time, como por pouco utilizar o talento do francês. Ao colocar o atacante para jogar apenas 45 minutos, ele deu a seguinte declaração, que não caiu bem.
- Entrar faltando tão pouco é duro para um jogador do seu nível. Conversarei com ele. Não vou pedir desculpas, mas entendo que possa se sentir mal - disse Quique Setién.
Na vitória deste sábado, o francês foi substituído pelo uruguaio Luís Suárez durante a vitória contra o Valladolid, que fez com que o time de Messi e cia encostasse no líder Real Madrid, restando apenas duas rodadas para terminar o Campeonato Espanhol. O autor do gol foi o chileno Arturo Vidal. Aos 29 anos, ele já participou de 35 partidas e marcou nove gols na Liga nesta temporada. Pela Champions, foram sete jogos e dois tentos.

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