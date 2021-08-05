Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona anuncia saída de Messi após problemas na renovação de contrato

Clube catalão estava quase acertado com o jogador argentino para a renovação de seu contrato, mas anunciou sua saída...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 14:57
O reinado de Lionel Messi no Barcelona chegou ao fim. A equipe blaugrana anunciou a saída de seu maior ídolo em suas redes sociais nesta quinta-feira. Messi e Barça estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas problemas com o acordo do clube com La Liga impossibilitaram a permanência do jogador.
+ Veja a tabela do Campeonato Espanhol 2021/22- Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga) - publicou o Barcelona em seu site.
- Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos - continuou o clube.
- O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional - concluiu a nota do Barcelona.
O staff do jogador ainda não se pronunciou quanto ao futuro do maior ídolo da história do Barcelona. Livre no mercado, Messi pode assinar com qualquer clube do mundo. O Paris Saint-Germain pode buscar novamente a contratação do argentino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados