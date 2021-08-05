Barcelona anuncia saída de Messi após problemas na renovação de contrato

O reinado de Lionel Messi no Barcelona chegou ao fim. A equipe blaugrana anunciou a saída de seu maior ídolo em suas redes sociais nesta quinta-feira. Messi e Barça estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas problemas com o acordo do clube com La Liga impossibilitaram a permanência do jogador.

+ Veja a tabela do Campeonato Espanhol 2021/22- Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga) - publicou o Barcelona em seu site.

- Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos - continuou o clube.

- O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional - concluiu a nota do Barcelona.