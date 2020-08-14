Barça termina temporada em branco, fato que não acontecia desde 2007-08

Crédito: Rafael Marchante/AFP

Um ano sem conquistar nenhum título. Após mais de uma década, o Barcelona termina a temporada em branco, algo que não acontecia desde 2007-08, quando Frank Rijkaard comandava a equipe. Na época, mudanças foram feitas no clube catalão.

Após passar em branco em 2007-08, o Barcelona começou uma revolução no futebol mundial com a chegada de Pep Guardiola. O treinador ganhou tudo a frente do clube catalão, ao lado de Messi, Xavi, Iniesta e companhia.