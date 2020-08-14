Barça termina temporada em branco, fato que não acontecia desde 2007-08

Um ano sem conquistar nenhum título. Após mais de uma década, o Barcelona termina a temporada em branco, algo que não acontecia desde 2007-08, quando Frank Rijkaard comandava a equipe. Na época, mudanças foram feitas no clube catalão.
Após passar em branco em 2007-08, o Barcelona começou uma revolução no futebol mundial com a chegada de Pep Guardiola. O treinador ganhou tudo a frente do clube catalão, ao lado de Messi, Xavi, Iniesta e companhia.
Nesta sexta-feira, após a partida, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, prometeu anunciar novidades neste sábado, reforçando os rumores sobre a troca no comando técnico com a provável demissão de Setién. - Algumas decisões já estavam tomadas antes de retomar a Liga dos Campeões, e outras virão também. Haverá mudanças, mas hoje não é dia para anunciar decisões, e sim para lamentar - afirmou o dirigente.