Balardin revela que quase acertou com o América-MG: 'Lisca chegou aprovar meu nome'

Diversos jogadores são reforços dos clubes durante a temporada, mas mesmo assim muitos não chegam a ser anunciados apesar do interesse de ambas as partes. Não basta o staff do atleta e diretoria do time se acertarem. Foi exatamente o que aconteceu com o zagueiro Lucas Balardin. Com mais de 100 jogos pela Inter de Limeira, seu atual clube, ele contou um pouco mais como foi esse interesse do América. - Por muito pouco não fui pro América MG, por conta de alguns problemas burocráticos e o tempo de inscrição que estava curto não deu certo. O contato foi pelo meu empresário e a diretoria do América. Lisca chegou aprovar meu nome, ele me conhece tem algum tempo. Mas não foi dessa vez - afirmou.