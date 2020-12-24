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Balardin revela que quase acertou com o América-MG: 'Lisca chegou aprovar meu nome'

Destaque na Inter de Limeira ficou por detalhes burocráticos de reforçar o Coelho...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 19:03

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 19:03

Crédito: Inter de Limeira/Divulgação
Diversos jogadores são reforços dos clubes durante a temporada, mas mesmo assim muitos não chegam a ser anunciados apesar do interesse de ambas as partes. Não basta o staff do atleta e diretoria do time se acertarem. Foi exatamente o que aconteceu com o zagueiro Lucas Balardin. Com mais de 100 jogos pela Inter de Limeira, seu atual clube, ele contou um pouco mais como foi esse interesse do América. - Por muito pouco não fui pro América MG, por conta de alguns problemas burocráticos e o tempo de inscrição que estava curto não deu certo. O contato foi pelo meu empresário e a diretoria do América. Lisca chegou aprovar meu nome, ele me conhece tem algum tempo. Mas não foi dessa vez - afirmou.
Confira a tabela de classificação do Brasileirão Série B
O zagueiro também falou sobre o Corinthians, seu ex-clube, e o atual momento da equipe no Brasileiro.
- Um momento difícil, mas acredito que o elenco se blindou com a chegada do Mancini e acredito que o Corinthians irá alcançar o G6. Tem elenco para isso e acho que vão conseguir disputar a Libertadores ano que vem. Tenho enorme carinho elo Timão e sigo na torcida - concluiu.

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