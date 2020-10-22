AZ Alkmaar surpreende, e vence o Napoli, pela Liga Europa, na Itália

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Napoli foi surpreendido na estreia da Liga Europa. Jogando em casa, os italianos receberam o AZ Alkmaar, que saiu vitorioso em pleno San Paolo. Com gol do atacante Dani de Wit, o time da Holanda venceu por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição continental.

+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAO Napoli tentou controlar a partida desde o início, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Marco Bizot. Ainda na etapa inicial, o time de Gennaro Gattuso teve uma grande chance com o belga Mertens, que recebeu de Victor Osimhen, mas bateu para fora em bola que passou rente à trave.

Nos 45 minutos finais, os napolitanos se lançaram desesperadamente ao ataque em busca da vitória e, na única finalização holandesa no segundo tempo, Dani de Wit marcou o gol da vitória. Após bela jogada do lateral Svensson pela direita, o camisa 10 só teve o trabalho de empurrar para o gol.