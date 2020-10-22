Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

AZ Alkmaar surpreende, e vence o Napoli, pela Liga Europa, na Itália

Time holandês marca na única chance que teve ao longo do segundo tempo e estreia com o pé direito atuando fora de casa. Napoli controla o jogo, mas não consegue marcar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 16:15

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:15

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Napoli foi surpreendido na estreia da Liga Europa. Jogando em casa, os italianos receberam o AZ Alkmaar, que saiu vitorioso em pleno San Paolo. Com gol do atacante Dani de Wit, o time da Holanda venceu por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição continental.
+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAO Napoli tentou controlar a partida desde o início, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Marco Bizot. Ainda na etapa inicial, o time de Gennaro Gattuso teve uma grande chance com o belga Mertens, que recebeu de Victor Osimhen, mas bateu para fora em bola que passou rente à trave.
Nos 45 minutos finais, os napolitanos se lançaram desesperadamente ao ataque em busca da vitória e, na única finalização holandesa no segundo tempo, Dani de Wit marcou o gol da vitória. Após bela jogada do lateral Svensson pela direita, o camisa 10 só teve o trabalho de empurrar para o gol.
Atrás no placar, o Napoli tentou o gol de empate a todo custo, terminou a etapa final com 13 finalizações e 76% de posse de bola, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados