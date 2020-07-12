Avelar sobre Dérbi: 'Sem desculpinha, é sangue no olho e tapa na orelha'

Na retomada do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22, o Corinthians terá pela frente logo um clássico. Como mandante, o time enfrentará o Palmeiras. Um Dérbi que, na opinião de Danilo Avelar, merece ser comemorado, por trazer empolgação, mesmo com todos no clubes cientes de que nem o tempo parado por conta da pandemia do coronavírus poderá ser utilizado como justificativa para qualquer resultado.