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futebol

Avelar sobre Dérbi: 'Sem desculpinha, é sangue no olho e tapa na orelha'

Zagueiro do Corinthians reforçou a importância do duelo contra o Palmeiras, primeiro na retomada do Campeonato Paulista, no dia 22; clube alvinegro será mandante no clássico...
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Publicado em 

11 jul 2020 às 22:21

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 22:21

Crédito: Danilo Avelar ressalta importância do Dérbi na retomada do Paulista (Daniel Augusto Júnior/Agência Corinthians
Na retomada do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22, o Corinthians terá pela frente logo um clássico. Como mandante, o time enfrentará o Palmeiras. Um Dérbi que, na opinião de Danilo Avelar, merece ser comemorado, por trazer empolgação, mesmo com todos no clubes cientes de que nem o tempo parado por conta da pandemia do coronavírus poderá ser utilizado como justificativa para qualquer resultado.
- Estamos bem preparados e confiantes. É uma coisa nova, diferente, foram quase 100 dias parados. Mas, dentro de campo, quando o juiz apita, não tem desculpinha: aí é sangue no olho, tapa na orelha e vamos para cima - disse o ex-lateral, transformado em zagueiro nesta temporada e demonstrado empolgação com a partida em entrevista à Corinthians TV.

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