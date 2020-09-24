Avaí vai tentar impedir marca negativa no jogo contra o Cruzeiro

No dia 28 de agosto, o Avaí foi até a Arena Barueri medir forças com Oeste e saiu de campo com a vitória por 2 a 0. Na ocasião, o placar deu tranquilidade ao Leão, que já vivia com a pressão por bons resultados.Desde então, os comandados do técnico Geninho já disputaram outros dois jogos como visitantes e saíram de campo sem vencer. No clássico com a Chape, o revés foi por 1 a 0. Na sequência, empate com o Confiança por 2 a 2.
Agora, diante do Cruzeiro, nesta sexta-feira, a expectativa é que o Avaí vença, se afaste da zona de rebaixamento e impeça a marca negativa de ficar um mês sem vencer como visitante.
Após 10 rodadas disputadas, o Avaí se encontra na 13ª colocação, com 10 pontos conquistados.