Auxiliar Gustavo Caetano projeta decisão da Copa Rio Sub-17 e cita força do Vasco: 'É um grupo vencedor'

Crédito: Auxiliar Gustavo Caetano comanda o Vasco na final da Copa Rio Sub-17 contra o Fluminense (Vitor Brugger/Vasco

A equipe Sub-17 do Vasco tem apresentado um ótimo desempenho e chegou à final de duas competições contra rivais estaduais. Nesta quarta, a equipe decide uma delas diante do Fluminense: A Copa Rio da categoria. No primeiro jogo, os times cariocas empataram por 0 a 0 e se enfrentam às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. Em entrevista ao site oficial do clube, o auxiliar Gustavo Caetano projetou a decisão e exaltou a força do elenco.

+ Confira e simule os confrontos da Copa do Brasil– A expectativa é a melhor possível. É o cenário que todos que trabalham com futebol almejam. Chegar nas decisões. E a gente felizmente em duas competições, estamos em duas finais no mesmo período. Isso, por si só, já gera uma expectativa positiva para os jogos. Por ser clássico, gera algo maior. Tem uma atmosfera diferente. Independente do jogo, clássico já dá uma energia boa, uma ansiedade nos dias anteriores ao jogo e o desejo maior de ser campeão contra um rival regional. O momento é muito bom e queremos aproveitar isso da melhor forma possível – disse Gustavo, e citou a força da equipe.

+ Deu bom? Deu ruim? Mais ou menos? Confira o balanço dos reforços do Vasco

– O grupo está bem confiante. Eles estão passando tranquilidade para nós da comissão técnica. Nos treinos eles mostram que querem jogar, falam em ser campeões e isso nos dá muita tranquilidade. O momento que a gente vive favorece esse ambiente. Estamos há algumas semanas com jogos decisivos. Isso gera uma confiança, um alto nível de desempenho e nos dá ainda mais esperança para a conquista do título - completou.

Além da Copa Rio, o Vasco também disputa a final do Campeonato Brasileiro da categoria. O adversário será o Flamengo em dois duelos que prometem ser eletrizantes. As datas e horários das partidas serão definidos pela CBF. Gustavo destacou a qualidade dos jogadores, que conseguiram chegar à duas decisões com direito a uma goleada de 6 a 2 contra o Cruzeiro.

+ Vasco terá seis desafios importantes na Série B e duelo na Copa do Brasil; veja o calendário de agosto

– O principal motivo para chegar onde estamos é sim a força do grupo. Eles são realmente diferentes. Um elenco muito forte individualmente e coletivamente. Têm suas características técnicas, táticas, mas também são muito fortes competitivamente. É um grupo vencedor. Tanto é que eles têm um histórico muito grande de títulos na base, nas categorias anteriores. É uma característica marcante desse grupo. Isso que baseia nosso trabalho e que faz com que eles cheguem nas decisões, como estamos chegando agora - disse, e em seguida emendou: