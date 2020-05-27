Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Auxiliar do Palmeiras cita Vinicius Jr para elogiar Rony e Luxemburgo

Maurício Copertino destacou que treinadores brasileiros, como o técnico do Verdão, têm tanta condição de ensinar tática quanto na Europa e elogiou o principal reforço do ano...
26 mai 2020 às 23:28

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 23:28

Crédito: O auxiliar Maurício Copertino destacou capacidade de Luxemburgo para dar orientações táticas (Agência Palmeiras
Em live promovida pelo canal Tá Lá Dentro, no YouTube, Maurício Copertino, auxiliar técnico do Palmeiras, citou Vinicius Junior ao ser questionado sobre Rony. E fez a lembrança do atacante do Real Madrid, comandado por Zidane, para fazer um elogio a Vanderlei Luxemburgo e sua capacidade tática.
- Vocês sabem qual é a diferença entre o Rony e o Vinicius Junior? A diferença é que rotularam que jogador brasileiro precisa sair para aprender tática na Europa. Mas as noções táticas são faladas e executadas no Brasil. Só que, no Real Madrid, se o Vinicius Junior não faz o que o Zidane pede, vem o Bale e o Vinicius vai para o banco - comentou Copertino.E MAIS:Felipe Melo diz à torcida: 'Futebol vai voltar, mas sem pressão'Atacante Wesley explica treino online do Verdão desta terçaApós 21 anos, Alex lembra ao L! 'noite perfeita' contra River- Às vezes, não entendo as comparações. Respeito, mas não concordo. Treinador brasileiro sabe, sim dar tática, ser disciplinador. Só que, aqui, tem outra característica de jogo, por cultura. Na Europa, é outra situação, outra mentalidade. Mas comparam com dois pesos e duas medidas, e não acho justo - reforçou o auxiliar, contratado junto com Luxemburgo.
Rony é a principal contratação do ano no Palmeiras, que acertou a compra de 50% dos seus direitos econômicos, com o Athletico-PR, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões no fim de fevereiro, época da contratação). Assim que foi regularizado, o atacante saiu do banco contra o Santos e foi titular nos quatro jogos seguintes, até a pausa por conta da pandemia do coronavírus.
- O Rony tem um papel tático muito importante, além de agressividade e verticalidade, que o Palmeiras já sente a diferença por tê-lo como válvula de escape. É mais um opção para o Vanderlei, que já o colocou logo para jogar. Tem superado as expectativas e feito bons jogos. E ele e o Gabriel Veron chegam a 37 km/h. Os caras são uma bala... - sorriu Copertino. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados