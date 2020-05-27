Auxiliar do Palmeiras cita Vinicius Jr para elogiar Rony e Luxemburgo

Em live promovida pelo canal Tá Lá Dentro, no YouTube, Maurício Copertino, auxiliar técnico do Palmeiras, citou Vinicius Junior ao ser questionado sobre Rony. E fez a lembrança do atacante do Real Madrid, comandado por Zidane, para fazer um elogio a Vanderlei Luxemburgo e sua capacidade tática.
- Vocês sabem qual é a diferença entre o Rony e o Vinicius Junior? A diferença é que rotularam que jogador brasileiro precisa sair para aprender tática na Europa. Mas as noções táticas são faladas e executadas no Brasil. Só que, no Real Madrid, se o Vinicius Junior não faz o que o Zidane pede, vem o Bale e o Vinicius vai para o banco - comentou Copertino.
- Às vezes, não entendo as comparações. Respeito, mas não concordo. Treinador brasileiro sabe, sim dar tática, ser disciplinador. Só que, aqui, tem outra característica de jogo, por cultura. Na Europa, é outra situação, outra mentalidade. Mas comparam com dois pesos e duas medidas, e não acho justo - reforçou o auxiliar, contratado junto com Luxemburgo.
Rony é a principal contratação do ano no Palmeiras, que acertou a compra de 50% dos seus direitos econômicos, com o Athletico-PR, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões no fim de fevereiro, época da contratação). Assim que foi regularizado, o atacante saiu do banco contra o Santos e foi titular nos quatro jogos seguintes, até a pausa por conta da pandemia do coronavírus.
- O Rony tem um papel tático muito importante, além de agressividade e verticalidade, que o Palmeiras já sente a diferença por tê-lo como válvula de escape. É mais um opção para o Vanderlei, que já o colocou logo para jogar. Tem superado as expectativas e feito bons jogos. E ele e o Gabriel Veron chegam a 37 km/h. Os caras são uma bala... - sorriu Copertino.