Auxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a Zidane

O jovem sensação do Campeonato Alemão na temporada, Kai Havertz, foi comparado com Zinedine Zidane pelo assistente técnico do Bayer Leverkusen, Marcel Daum. O jogador vem tendo grandes desempenhos desde o retorno da Bundesliga e sendo alvo de interesse de diversos gigantes europeus, como Manchester United e Chelsea.
Em entrevista com a “talkSPORT”, o assistente se mostrou confiante e entusiasmado com o jovem de apenas 20 anos.
- Todos perguntam sobre Kai Havertz. Se você o vê jogar, ele diz tudo. Para mim ele tem a elegância de Zidane. Se você assistir os movimentos, ele é muito elegante, sempre calmo, tem uma grande habilidade de passar. O que muitas pessoas não enxergam é que ele é muito rápido.
Desde o reinício do Campeonato Alemão, Havertz já foi responsável por marcar cinco gols em apenas quatro jogos, o que impressionou diversas pessoas do mundo do futebol.
- Ele é um grande jogador. Ele marca gols, ele é bom no jogo aéreo e muito rápido. Depende dele o quão longe vai. Ele tem talento e não há limites. Ele está exibindo sinais de Zidane.
Na temporada, o meia-atacante já participou de 38 jogos e marcou 15 gols, além de ter dado oito assistências. Apesar do contrato ir até 2022, Daum também admitiu que o atleta pode ser transferido na próxima temporada, mas o preço não será barato.E MAIS:Dembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporadaMessi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesãoCristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedênciaNapoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholManchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi Roberto E MAIS: