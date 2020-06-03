Auxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a Zidane

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O jovem sensação do Campeonato Alemão na temporada, Kai Havertz, foi comparado com Zinedine Zidane pelo assistente técnico do Bayer Leverkusen, Marcel Daum. O jogador vem tendo grandes desempenhos desde o retorno da Bundesliga e sendo alvo de interesse de diversos gigantes europeus, como Manchester United e Chelsea.

Em entrevista com a “talkSPORT”, o assistente se mostrou confiante e entusiasmado com o jovem de apenas 20 anos.

- Todos perguntam sobre Kai Havertz. Se você o vê jogar, ele diz tudo. Para mim ele tem a elegância de Zidane. Se você assistir os movimentos, ele é muito elegante, sempre calmo, tem uma grande habilidade de passar. O que muitas pessoas não enxergam é que ele é muito rápido.

Desde o reinício do Campeonato Alemão, Havertz já foi responsável por marcar cinco gols em apenas quatro jogos, o que impressionou diversas pessoas do mundo do futebol.

- Ele é um grande jogador. Ele marca gols, ele é bom no jogo aéreo e muito rápido. Depende dele o quão longe vai. Ele tem talento e não há limites. Ele está exibindo sinais de Zidane.