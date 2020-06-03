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Auxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a Zidane

Marcel Daum diz que a elegância do jovem alemão lembra características do craque francês e atualmente técnico do Real Madrid. Assistente também não descarta venda da joia...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 14:45

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 14:45

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O jovem sensação do Campeonato Alemão na temporada, Kai Havertz, foi comparado com Zinedine Zidane pelo assistente técnico do Bayer Leverkusen, Marcel Daum. O jogador vem tendo grandes desempenhos desde o retorno da Bundesliga e sendo alvo de interesse de diversos gigantes europeus, como Manchester United e Chelsea.
Em entrevista com a “talkSPORT”, o assistente se mostrou confiante e entusiasmado com o jovem de apenas 20 anos.
- Todos perguntam sobre Kai Havertz. Se você o vê jogar, ele diz tudo. Para mim ele tem a elegância de Zidane. Se você assistir os movimentos, ele é muito elegante, sempre calmo, tem uma grande habilidade de passar. O que muitas pessoas não enxergam é que ele é muito rápido.
Desde o reinício do Campeonato Alemão, Havertz já foi responsável por marcar cinco gols em apenas quatro jogos, o que impressionou diversas pessoas do mundo do futebol.
- Ele é um grande jogador. Ele marca gols, ele é bom no jogo aéreo e muito rápido. Depende dele o quão longe vai. Ele tem talento e não há limites. Ele está exibindo sinais de Zidane.
Na temporada, o meia-atacante já participou de 38 jogos e marcou 15 gols, além de ter dado oito assistências. Apesar do contrato ir até 2022, Daum também admitiu que o atleta pode ser transferido na próxima temporada, mas o preço não será barato.E MAIS:Dembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporadaMessi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesãoCristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedênciaNapoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholManchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi Roberto E MAIS:

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