Autor do último gol do Corinthians, Gabriel Pereira mostra confiança por semana de trabalho

Autor do gol corintiano no empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, no último domingo, o meia-atacante Gabriel Pereira está animado com a semana de trabalho visando o próximo compromisso do Corinthians, neste domingo (19), às 18h15, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDepois do resultado em Goiânia, no último fim de semana, o Timão iniciou nesta quarta-feira (15), a sua preparação, de fato, para o próximo compromisso. Isso, porque na segunda-feira (13), o elenco se reapresentou com os titulares diante do Dragão fazendo apenas um atividade regenerativa, já na terça-feira (14) o grupo ganhou folga.
- A gente vai vir de uma semana forte de trabalho e dedicação para chegar domingo, fazer o melhor jogo e sair com a vitória – destacou GP.
O tento anotado contra o Rubro-Negro de Goiás foi o primeiro de Gabriel com a camisa corintiana. Cria da base, o atleta havia sido promovido ao elenco profissional no ano passado e totaliza 24 partidas com a camisa corintiana, sendo três como titular.
- Sensação inexplicável, fico muito feliz por ter feito o meu primeiro. Estava trabalhando forte para sair esse gol, e fiquei muito feliz – ressaltou o camisa 38.
Antes de ir às redes pela primeira vez, Gabriel Pereira já havia dado uma assistência, já neste ano, mas em partida válida pela temporada passada, na derrota corintiana por 2 a 1, diante do Bahia, em Salvador, no dia 28 de janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão de 2020.