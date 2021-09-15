Autor do último gol do Corinthians, Gabriel Pereira mostra confiança por semana de trabalho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Autor do gol corintiano no empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, no último domingo, o meia-atacante Gabriel Pereira está animado com a semana de trabalho visando o próximo compromisso do Corinthians, neste domingo (19), às 18h15, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDepois do resultado em Goiânia, no último fim de semana, o Timão iniciou nesta quarta-feira (15), a sua preparação, de fato, para o próximo compromisso. Isso, porque na segunda-feira (13), o elenco se reapresentou com os titulares diante do Dragão fazendo apenas um atividade regenerativa, já na terça-feira (14) o grupo ganhou folga.

- A gente vai vir de uma semana forte de trabalho e dedicação para chegar domingo, fazer o melhor jogo e sair com a vitória – destacou GP.

O tento anotado contra o Rubro-Negro de Goiás foi o primeiro de Gabriel com a camisa corintiana. Cria da base, o atleta havia sido promovido ao elenco profissional no ano passado e totaliza 24 partidas com a camisa corintiana, sendo três como titular.

- Sensação inexplicável, fico muito feliz por ter feito o meu primeiro. Estava trabalhando forte para sair esse gol, e fiquei muito feliz – ressaltou o camisa 38.