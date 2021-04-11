Autor do segundo gol do Botafogo, Rafael Navarro fala sobre o empate: 'Não podemos lamentar'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Neste sábado, o Botafogo empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, e perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Carioca, justamente na nona rodada, a duas do fim da fase de pontos corridos. Em contato com a imprensa, o atacante Rafael Navarro se mostrou feliz com o gol, porém, triste com o resultado. Para o jogador, o Botafogo precisa melhorar alguns aspectos ao longo da semana, mas disse que, agora, o foco é na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o ABC.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca - É uma felicidade enorme sempre estar podendo fazer gol com a camisa do Botafogo, mas triste pelo resultado. Nossa vontade era ganhar, para subir na tabela, mas agora não podemos lamentar, a gente sabe que temos que evoluir, trabalhar muito ainda, porque quarta-feira temos um jogo importante, então precisamos estar com a cabeça tranquila.

- Não foi o que a gente esperou (o jogo). Nós pecamos muito e erramos muito. Precisamos melhorar e vamos. Como eu falei, agora é levantar a cabeça e pensar na próxima partida - completou Navarro.

Sobre seu gol, Rafael Navarro disse ser um 'alívio' ter conseguido marcar pela primeira vez na temporada e que, com isso, sua confiança aumenta para os próximos duelos. Vale lembrar que este foi o oitavo jogo de Navarro na temporada. Ao todo, o atleta soma três gols em 23 jogos pelo profissional do Botafogo.

- Me da confiança (o gol), tira um alívio de mim. Agora é trabalhar bastante para estar sempre disposto a ajudar o Botafogo - disse o jovem.