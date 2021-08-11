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futebol

Autor do gol do São Paulo, Luan elogia: 'Fomos bem do começo ao fim'

Volante analisou atuação do Tricolor no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Libertadores. Duelo de volta será no Allianz Parque...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 10:00
Crédito: STAFF Images/Conmebol
A atuação do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, foi motivo de elogios para o volante Luan, autor do gol são-paulino na partida. Para o camisa 13, o Tricolor comandou a partida do começo ao fim e mostrou consistência. - Acredito que nossa equipe não parou. Tem momentos que a gente tem que saber o momento do jogo e abaixamos um pouco. Mas nossa equipe não parou do começo ao fim e temos condições de conseguir a classificação – disse Luan, em entrevista coletiva.
Agora, um empate sem gols na volta classificará o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão nos pênaltis. Quem vencer, irá às semifinais da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira (17), também às 21h30, no Allianz Parque. Luan falou sobre essas combinações.
ATUAÇÕES: Luan marca e é destaque positivo, mas Rigoni deixa a desejar em empate do São Paulo contra o Palmeiras
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Está equilibrado. Tomamos o gol de empate, fomos bem do começo ao fim do jogo. Temos que virar a chave para o Brasileirão e depois virar de novo para a Libertadores - finalizou.
Agora, o São Paulo pega o Grêmio, no sábado (14), às 21h, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 16º colocado, com 15 pontos conquistados.

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