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Autor do gol da virada, Marco Antônio se emociona ao falar da vitória do Botafogo: 'Muito feliz'

Jogador estreou com a camisa do Alvinegro e marcou o gol do triunfo no último lance da partida em Bacaxá...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 20:38
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com muita emoção, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu, em Bacaxá, por 2 a 1, com gols de Ênio e Marco Antônio, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. No fim da partida, em entrevista à Botafogo TV, Marco Antônio comemorou a estreia pelo Alvinegro com vitória e também não escondeu a felicidade por ter marcado o gol que colocou o Glorioso na frente no placar.
> Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia Botafogo- Primeiramente agradecer a Deus pela minha estreia. Nada melhor do que estrear com vitória, ainda mais fazendo gol. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vim passando, até me emociono um pouco porque é um pouquinho difícil falar, mas estou muito feliz, muito feliz mesmo por ter feito o gol e ajudado do Botafogo.
Apesar da vitória o camisa 70 criticou o estado do gramado do estádio de Bacaxá. De acordo com Marco Antônio, isso atrapalhou o estilo de jogo do Alvinegro. Assim, ele acredita que a vitória veio na base da superação.
- Acho que o campo também prejudica muito para apresentar um bom trabalho. Quando o campo nos oferece esse tipo de trabalho, tem que ser na garra e na força de vontade. Foi o que fez a gente sair com o resultado positivo daqui. Na base da superação, de não desistir e lutar ir até o fim.

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