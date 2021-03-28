Autor do gol da virada, Marco Antônio se emociona ao falar da vitória do Botafogo: 'Muito feliz'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com muita emoção, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu, em Bacaxá, por 2 a 1, com gols de Ênio e Marco Antônio, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. No fim da partida, em entrevista à Botafogo TV, Marco Antônio comemorou a estreia pelo Alvinegro com vitória e também não escondeu a felicidade por ter marcado o gol que colocou o Glorioso na frente no placar.

> Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia Botafogo- Primeiramente agradecer a Deus pela minha estreia. Nada melhor do que estrear com vitória, ainda mais fazendo gol. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vim passando, até me emociono um pouco porque é um pouquinho difícil falar, mas estou muito feliz, muito feliz mesmo por ter feito o gol e ajudado do Botafogo.

Apesar da vitória o camisa 70 criticou o estado do gramado do estádio de Bacaxá. De acordo com Marco Antônio, isso atrapalhou o estilo de jogo do Alvinegro. Assim, ele acredita que a vitória veio na base da superação.