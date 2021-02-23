Austrália e Qatar desistem de participar da Copa América

Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Convidadas pela Conmebol para a disputa da Copa América de 2020, que será realizada em 2021, as seleções de Austrália e Qatar desistiram de participar da competição, de acordo com informações do "ge". Os motivos pela recusa em cima da hora são as restrições de viagens internacionais e o calendário apertado em função da Covid-19.

+ Veja a tabela da Copa América 2020Segundo a publicação, a entidade sul-americana decidiu que manterá o formato e as sedes do torneio, que será disputado simultaneamente na Colômbia e na Argentina. Até a desistência de Austrália e Qatar, 12 seleções estavam divididas em dois grupos de seis times.

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Caso duas seleções que não pertençam à Conmebol sejam convidadas, cada uma entrará em um grupo e nada será alterada. Para o caso de ninguém substituir as duas confederações, os times serão divididos em dois grupos de cinco equipes cada.