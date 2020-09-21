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futebol

Através das redes sociais, Vidal se despede do Barcelona: 'Visca Barça'

Chileno acertou com a Inter de Milão e já está na Itália para se juntar ao novo clube...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 15:53
Crédito: Lluis Gene / AFP
Novo reforço da Inter de Milão, o chileno Arturo Vidal se despediu do Barcelona nesta segunda-feira. Através de suas redes sociais, o volante postou fotos vestindo a camisa do time catalão e deixou uma mensagem de agradecimento. No final, o atleta disse o tradicional "Visca Barça" ("viva o Barça", na tradução).
Segundo informações do jornal "As", da Espanha, o tempo de contrato do jogador com o clube italiano será de três temporadas, até junho de 2023. Vidal chegou à Itália neste domingo e passará por exames antes de assinar o contrato.
VEJA A MENSAGEM DE VIDAL​"Hoje me despeço de todos do Barcelona, ​​depois de viver dois anos maravilhosos neste grande clube. Estou muito orgulhoso por ter vestido esta camisa e por ter jogado ao lado de grandes jogadores e pessoas muito boas. Quero agradecer à minha família, meus companheiros de equipe, os treinadores, os médicos, a equipe e todos os torcedores maravilhosos que sempre me mostraram muito amor.
Hoje inicio uma nova etapa da minha vida, mas sempre estarão no meu coração.
Até logo, e sempre Visca Barça!"

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