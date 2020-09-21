Através das redes sociais, Vidal se despede do Barcelona: 'Visca Barça'

Crédito: Lluis Gene / AFP

Novo reforço da Inter de Milão, o chileno Arturo Vidal se despediu do Barcelona nesta segunda-feira. Através de suas redes sociais, o volante postou fotos vestindo a camisa do time catalão e deixou uma mensagem de agradecimento. No final, o atleta disse o tradicional "Visca Barça" ("viva o Barça", na tradução).

Segundo informações do jornal "As", da Espanha, o tempo de contrato do jogador com o clube italiano será de três temporadas, até junho de 2023. Vidal chegou à Itália neste domingo e passará por exames antes de assinar o contrato.

VEJA A MENSAGEM DE VIDAL​"Hoje me despeço de todos do Barcelona, ​​depois de viver dois anos maravilhosos neste grande clube. Estou muito orgulhoso por ter vestido esta camisa e por ter jogado ao lado de grandes jogadores e pessoas muito boas. Quero agradecer à minha família, meus companheiros de equipe, os treinadores, os médicos, a equipe e todos os torcedores maravilhosos que sempre me mostraram muito amor.

Hoje inicio uma nova etapa da minha vida, mas sempre estarão no meu coração.