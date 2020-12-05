Atlético-MG x Internacional. Onde seguir, palpites e prováveis times

Atlético-MG e Internacional duelam neste domingo, 6 de dezembro, às 18h15, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Mineirão. As duas equipes estão na luta pelo título, com o Galo mais perto do líder São Paulo. Os mineiros estão com 42 pontos, dois a menos do que o Tricolor, enquanto os gaúchos possuem 37 tentos na tabela de classificação.
O Galo terá a volta de 12 jogadores, mais o técnico Jorge Sampaoli, todos recuperados do surto de Covid-19 no clube. Já o Colorado deve vir a BH com uma equipe alternativa, pois a ideia é poupar os principais atletas para o confronto de quarta-feira, 11, contra o Boca Juniors, na Argentina.
A equipe de Abel Braga perdeu o duelo de ida por 1 a 0 e precisará de pelo menos fazer o mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis.
Já o alvinegro não quer deixar o São Paulo se distanciar, para, no confronto direto, no dia 16, ter uma disputa direta pela liderança da competição. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG x INTERNACIONAL Data-Horário: 6 de dezembro, às 18h15Estádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitro:Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa(RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha(RJ)VAR:Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, Itatiaia-95,7 FM e Super FM-91,7 Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho(Nathan), Keno, Vargas e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio, Nonato e Patrick; Marcos Guilherme (Peglow) e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga Palpites: o Galo tem favoritismo para 45% da redação. Outros 30% creem no Inter e os 25% restantes acham que vai dar empate.