Atlético-MG x Internacional. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: O Galo foi derrotado no turno pelo Inter. Os dois times continuam na briga pelo título-(Divulgação/Twitter Internacional

Atlético-MG e Internacional duelam neste domingo, 6 de dezembro, às 18h15, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Mineirão. As duas equipes estão na luta pelo título, com o Galo mais perto do líder São Paulo. Os mineiros estão com 42 pontos, dois a menos do que o Tricolor, enquanto os gaúchos possuem 37 tentos na tabela de classificação.

O Galo terá a volta de 12 jogadores, mais o técnico Jorge Sampaoli, todos recuperados do surto de Covid-19 no clube. Já o Colorado deve vir a BH com uma equipe alternativa, pois a ideia é poupar os principais atletas para o confronto de quarta-feira, 11, contra o Boca Juniors, na Argentina.

A equipe de Abel Braga perdeu o duelo de ida por 1 a 0 e precisará de pelo menos fazer o mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis.