Atlético-MG vai emprestar o volante Zé Welison para o Giresunspor-TUR

Welison tem contrato com o Galo até dezembro de 2023. Ele vai jogar no Giresunspor, da primeira divisão turca. O contrato de empréstimo será de seis meses com opção de renovação por mais seis meses. Zé Welison chegou ao Atlético em 2018, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Sport-PE. No clube pernambucano, foi um dos poucos que se salvaram na campanha que rebaixou o leão para a Série B.