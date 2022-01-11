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Atlético-MG vai emprestar o volante Zé Welison para o Giresunspor-TUR

O jogador, sem espaço no Galo, estava atuando no Sport-PE. Ele não estará no elenco alvinegro para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:01

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:01

O Atlético-MG vai emprestar o volante Zé Welison para o futebol da Turquia, por empréstimo. O jogador chegará à Europa com os direitos fixados.
Welison tem contrato com o Galo até dezembro de 2023. Ele vai jogar no Giresunspor, da primeira divisão turca. O contrato de empréstimo será de seis meses com opção de renovação por mais seis meses. Zé Welison chegou ao Atlético em 2018, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Sport-PE. No clube pernambucano, foi um dos poucos que se salvaram na campanha que rebaixou o leão para a Série B.
O time mineiro agora foca na solução para o destino de outro volante do time: Gustavo Blanco, que não está nos planos para esta temporada.
Crédito: ZéWelisonteveumapassagemapagadanoGaloenãosefirmounaequipemineira-(BrunoCantini/Atlético-MG

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