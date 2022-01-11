Atlético-MG vai emprestar o volante Zé Welison para o Giresunspor-TUR

O Atlético-MG vai emprestar o volante Zé Welison para o futebol da Turquia, por empréstimo. O jogador chegará à Europa com os direitos fixados.
Welison tem contrato com o Galo até dezembro de 2023. Ele vai jogar no Giresunspor, da primeira divisão turca. O contrato de empréstimo será de seis meses com opção de renovação por mais seis meses. Zé Welison chegou ao Atlético em 2018, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Sport-PE. No clube pernambucano, foi um dos poucos que se salvaram na campanha que rebaixou o leão para a Série B.
O time mineiro agora foca na solução para o destino de outro volante do time: Gustavo Blanco, que não está nos planos para esta temporada.