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Atlético-MG tem aumento de receitas, mas défitit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhões

O alvinegro usou uma receita do seu estádio para reduzir o prejuízo nas contas do clube. Caso contrário, o défiti seria de R$ 55 milhões e não de R$ 5 milhões como publicado...
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Publicado em 

29 mai 2020 às 13:39

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 13:39

Crédito: Divulgação
O Atlético-MG revelou como foi o seu balanço financeiro referente ao ano de 2019. E, o Galo apresentou déficit de R$ 5.785.901 e ainda teve o seu endividamento aumentado em R$ 94 milhões, com a dívida total do clube passando de R$ 700 milhões para R$ 746 milhões. O alvinegro usou uma receita extra, de R$ 49.083.351, de uma doação da MRV, seu patrocinador, que está vinculada a construção do seu estádio. Este valor não entrou diretamente nos cofres do clube, mas foi contabilizado. Sem essa receita o déficit atleticano seria de R$ 55 milhões em 2019. Os gastos com o futebol foram as despesas que mais subiram na contabilidade alvinegra, em relação a 2018. E, apesar do discurso de austeridade, a gestão Sérgio Sette Câmara viu crescer os custos com as equipes de futebol. E MAIS:Liberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do GaloFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaPor questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de baseFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosDetalhamento do balanço
Houve aumento de gastos em quase todas as áreas do clube, tendo o futebol como carro-chefe dessa conta. Veja a comparação entre os anos fiscais de 2018 e 2019. Apesar do aumento da receita líquida em 2019, que teve R$ 342.660.672 de arrecadação, contra R$ 246.415.273, os custos ainda estão bem elevados.
Despesas operacionais: R$ 287.098.594 (2019) - R$ 214.942.425 (2018)Despesas com o futebol profissional: R$ 277.009.466 (2019) - R$ 205.143.129 (2018)Gastos com pessoal, direito de imagem e comissão: R$ 148.614.962 (2019) - R$118.005.934 (2018)Outras atividades do futebol: R$ 114.470.381 (2019) - R$ R$ 70.852.759 (2018)Gastos gerais do clube: R$ 13.924.123 (2019) - R$ 16.311.436 (2018)Os números alvinegros pioraram de 2018 para 2019 no geral, mesmo com o aumento de receitas-(Reprodução)(Reprodução)(Reprodução)E MAIS:Skank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elencoPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoSette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça! E MAIS:

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