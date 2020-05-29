Atlético-MG tem aumento de receitas, mas défitit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhões

O Atlético-MG revelou como foi o seu balanço financeiro referente ao ano de 2019. E, o Galo apresentou déficit de R$ 5.785.901 e ainda teve o seu endividamento aumentado em R$ 94 milhões, com a dívida total do clube passando de R$ 700 milhões para R$ 746 milhões. O alvinegro usou uma receita extra, de R$ 49.083.351, de uma doação da MRV, seu patrocinador, que está vinculada a construção do seu estádio. Este valor não entrou diretamente nos cofres do clube, mas foi contabilizado. Sem essa receita o déficit atleticano seria de R$ 55 milhões em 2019. Os gastos com o futebol foram as despesas que mais subiram na contabilidade alvinegra, em relação a 2018. E, apesar do discurso de austeridade, a gestão Sérgio Sette Câmara viu crescer os custos com as equipes de futebol. E MAIS:Liberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do GaloFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaPor questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de baseFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosDetalhamento do balanço