Atlético-MG quita última parcela pela compra do meia Maicosuel, realizada em 2014

O Atlético-MG encerrou um débito de seta anos com a Udinese, da Itália, pela compra do meia Maicosuel, realizada em 2014. O clube mineiro pagou aos italianos nesta segunda-feira, R$ 8 milhões, referente à última parcela do negócio. Além de quitar a dívida de Maicosuel, o alvinegro já pagou à Udinese 571 mil euros por outra compra, do lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2015.
O time mineiro também depositou para a equipe de Udine R$ 13 milhões em abril de 2020, em dívidas na FIFA, referentes a outras parcelas de Maicosuel. Ainda há outras pendências na FIFA a serem pagas, como os acertos com o ex-técnico Rafael Dudamel, os clubes Junior Barranquilla, Rentistas, Vélez, Osmanlispor, e Independiente Santa Fe.