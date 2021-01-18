  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG quita última parcela pela compra do meia Maicosuel, realizada em 2014
Atlético-MG quita última parcela pela compra do meia Maicosuel, realizada em 2014

O clube mineiro ainda devia R4 8 milhões à Udinesse, da Itália, pela transação, que teve cobrança na FIFA por parte dos italianos...
LanceNet

18 jan 2021 às 20:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 20:31

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG encerrou um débito de seta anos com a Udinese, da Itália, pela compra do meia Maicosuel, realizada em 2014. O clube mineiro pagou aos italianos nesta segunda-feira, R$ 8 milhões, referente à última parcela do negócio. Além de quitar a dívida de Maicosuel, o alvinegro já pagou à Udinese 571 mil euros por outra compra, do lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2015.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A AQUI! O time mineiro também depositou para a equipe de Udine R$ 13 milhões em abril de 2020, em dívidas na FIFA, referentes a outras parcelas de Maicosuel. Ainda há outras pendências na FIFA a serem pagas, como os acertos com o ex-técnico Rafael Dudamel, os clubes Junior Barranquilla, Rentistas, Vélez, Osmanlispor, e Independiente Santa Fe.

