Atlético-MG inicia vendas de ingressos para decisão contra o Athletico-PR

O Atlético-MG iniciará nesta quinta-feira, 9 de dezembro, a venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Atlético-PR, que acontecerá no domingo, 12 de dezembro, às 17h30, no Mineirão. A venda será exclusivamente pela internet e terá início às 13h para os sócios Galo Na Veia Preto e Galo Na Veia Forte e Vingador.O duelo da volta será no dia 15 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, quando a temporada do futebol brasileiro será encerrada. Cada sócio do Galo na Veia poderá comprar apenas um ingresso. O clube informou que, por questão de segurança, os ingressos serão nominais. Portanto, no ato da compra, será preciso informar nome completo e CPF.Os ingressos variam de R$ 119 a R$ 699,50. Os associados tem desconto para adquirir as entradas. O clube também divulgou que, em caso de ingressos sobrando após às 13h do dia 10/12, haverá nova venda de ingressos. Os torcedores que possuem os sócios GNV Preto/GNV Forte e Vingador são os primeiros a ter o direito de comprar ingresso - com 65% de desconto. Às 20h, abre as vendas para quem tem o GNV Prata - com 55% de desconto. Se ainda restarem ingressos, na sexta, a partir das 8h, acontece a venda para os integrantes das categorias GNV Branco e GNV Clubes - com 50% de desconto.
Para ter acesso ao estádio será necessário apresentar o voucher do ingresso - de preferência impresso. Comprovação de esquema vacinal completo ou teste com resultado negativo para Covid-19, impresso, realizado no período de 72hrs que antecede a partida. Também será necessário documento de identificação e utilizar máscara cobrindo boca e nariz. Veja abaixo todos os preços já com descontos para os sócios
Laranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Superior / Amarelo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$119,00GNV Prata: R$153,00GNV Branco / GNV Clubes: R$170,00Ingresso Adicional: R$170,00Vermelho SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$199,50GNV Prata: R$256,50GNV Branco / GNV Clubes: R$285,00Ingresso Adicional: R$285,00Vermelho InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$249,55GNV Prata: R$320,85GNV Branco / GNV Clubes: R$356,50Ingresso Adicional: R$356,50Roxo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$249,55GNV Prata: R$320,85GNV Branco / GNV Clubes: R$356,50Ingresso Adicional: R$356,50Roxo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$489,65GNV Prata: R$629,55GNV Branco / GNV Clubes: R$699,50Ingresso Adicional: R$699,50