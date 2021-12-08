Atlético-MG inicia vendas de ingressos para decisão contra o Athletico-PR

O Atlético-MG iniciará nesta quinta-feira, 9 de dezembro, a venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Atlético-PR, que acontecerá no domingo, 12 de dezembro, às 17h30, no Mineirão. A venda será exclusivamente pela internet e terá início às 13h para os sócios Galo Na Veia Preto e Galo Na Veia Forte e Vingador.O duelo da volta será no dia 15 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, quando a temporada do futebol brasileiro será encerrada. Cada sócio do Galo na Veia poderá comprar apenas um ingresso. O clube informou que, por questão de segurança, os ingressos serão nominais. Portanto, no ato da compra, será preciso informar nome completo e CPF.Os ingressos variam de R$ 119 a R$ 699,50. Os associados tem desconto para adquirir as entradas. O clube também divulgou que, em caso de ingressos sobrando após às 13h do dia 10/12, haverá nova venda de ingressos. Os torcedores que possuem os sócios GNV Preto/GNV Forte e Vingador são os primeiros a ter o direito de comprar ingresso - com 65% de desconto. Às 20h, abre as vendas para quem tem o GNV Prata - com 55% de desconto. Se ainda restarem ingressos, na sexta, a partir das 8h, acontece a venda para os integrantes das categorias GNV Branco e GNV Clubes - com 50% de desconto.