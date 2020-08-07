Atlético-MG fez consulta sobre a situação do atacante Cavani

O Atlético-MG foi o maior protagonista da janela de transferências durante parada forçada pela pandemia do coronavírus. O Galo fechou sete contratações no período(Junior Alonso, Bueno. Keno, Mariano, Alan Franco, Marrony e Léo Sena). Mas, ainda tem apetite para buscar mais jogadores que qualifiquem o seu elenco.
E, a busca por um centroavante fez o alvinegro fazer uma consulta sobre o atacante Edinson Cavani, de 33 anos, que deixou o PSG recentemente e está sem clube. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo L!.
O Galo consultou o staff do jogador uruguaio quando o futebol estava paralisado. Todavia, a sondagem ainda não se tornou proposta oficial, pelo alto valor salarial que o clube mineiro demandaria para contratar Cavani. O salário do atacante era de 1,5 milhão de euros mensais, cerca de R$ 9 milhões, no PSG. Como está em fase final de carreira, o Atlético pode usar como trunfo para Cavani vir para o Galo a estrutura do clube, um projeto esportivo com chances de vencer grandes títulos, além de contar com uma redução salarial que estaria no patamar do time mineiro manter o jogador mensalmente.
Como é de praxe, o Atlético-MG não comenta possíveis negociações do clube antes de qualquer fechamento de negócio.