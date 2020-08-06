Atlético-MG domina o América-MG e chega a mais uma final no Mineiro

Crédito: O clássico que decidiu o finalista foi truncado na maior parte do jogo, bem diferente do primeiro jogo, mais aberto-(Mourão Panda/América-MG

O Atlético-MG se impôs no confronto com o América-MG e está na final do Campeonato Mineiro 2020. O Galo venceu novamente o Coelho, desta vez por 3 a 0, gols de Réver, Marrony e Savarino, somando 5 a 1 no agregado, para tentar o seu 45º título estadual na história. O rival atleticano na final será o Tombense, que superou a Caldense em dois jogos.

O time de Jorge Sampaoli foi dominante nos dois duelos e usou a qualidade do seu elenco, que vem ganhando “corpo” a cada partida da equipe mineira. No jogo desta quarta-feira, 5 de agosto, o alvinegro controlou a partida e garantiu mais uma passagem à final mineira.

Galo "cozinha" o Coelho no primeiro tempo ​O primeiro tempo da partida teve poucas emoções e o Atlético segurou bem o América, que necessitava de gols não conseguiu ameaçar muito o gol de Rafael. A grande oportunidade foi o chute de Matheusinho, de fora da área, que foi defendida pelo goleiro do Galo. No restante da primeira etapa, o Coelho não saiu do esquema montado por Sampaoli, que surpreendeu com a escalação de Gabriel na lateral-direita, no lugar de Guga, que está sendo negociado. Atlético mata o jogo na etapa final e mostra bom futebolO Galo voltou focado e bem organizado em campo. Fez três gols na etapa final com Réver, Marrony, um belo gol e Savarino “fechando o caixão” do Coelho, que no dois confrontos não conseguiu impor muitos riscos ao time de Sampaoli.

A qualidade do elenco alvinegro prevaleceu e colocou o Atlético na primeira final sob o comando de Jorge Sampaoli. Em suma: o Galo ganha a cada partida uma consistência em seu jogo e poderá sim ser um dos protagonistas no Brasileiro, além de franco favorito ao título estadual.