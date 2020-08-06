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futebol

Atlético-MG domina o América-MG e chega a mais uma final no Mineiro

O Galo fez um segundo jogo de muita estratégia e tentará diante do Tombense o seu 45º título de Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 23:38

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 23:38

Crédito: O clássico que decidiu o finalista foi truncado na maior parte do jogo, bem diferente do primeiro jogo, mais aberto-(Mourão Panda/América-MG
O Atlético-MG se impôs no confronto com o América-MG e está na final do Campeonato Mineiro 2020. O Galo venceu novamente o Coelho, desta vez por 3 a 0, gols de Réver, Marrony e Savarino, somando 5 a 1 no agregado, para tentar o seu 45º título estadual na história. O rival atleticano na final será o Tombense, que superou a Caldense em dois jogos.
O time de Jorge Sampaoli foi dominante nos dois duelos e usou a qualidade do seu elenco, que vem ganhando “corpo” a cada partida da equipe mineira. No jogo desta quarta-feira, 5 de agosto, o alvinegro controlou a partida e garantiu mais uma passagem à final mineira.
Galo "cozinha" o Coelho no primeiro tempo ​O primeiro tempo da partida teve poucas emoções e o Atlético segurou bem o América, que necessitava de gols não conseguiu ameaçar muito o gol de Rafael. A grande oportunidade foi o chute de Matheusinho, de fora da área, que foi defendida pelo goleiro do Galo. No restante da primeira etapa, o Coelho não saiu do esquema montado por Sampaoli, que surpreendeu com a escalação de Gabriel na lateral-direita, no lugar de Guga, que está sendo negociado. Atlético mata o jogo na etapa final e mostra bom futebolO Galo voltou focado e bem organizado em campo. Fez três gols na etapa final com Réver, Marrony, um belo gol e Savarino “fechando o caixão” do Coelho, que no dois confrontos não conseguiu impor muitos riscos ao time de Sampaoli.
A qualidade do elenco alvinegro prevaleceu e colocou o Atlético na primeira final sob o comando de Jorge Sampaoli. Em suma: o Galo ganha a cada partida uma consistência em seu jogo e poderá sim ser um dos protagonistas no Brasileiro, além de franco favorito ao título estadual.
A final do Campeonato Mineiro ainda não tem data definida, pois Atlético-MG e Tombense estarão envolvidos no Campeonato Brasileiro das Séries A e C respectivamente. A FMf decidirá os confrontos nos próximos dias. O time de Tombos, por ter melhor campanha na competição, jogará por dois empates, ou resultados com o mesmo saldo de gols em caso de uma vitória e uma derrota. FICHA TÉCNICA​AMÉRICA-MG 0 x 3 ATLÉTICO-MGData-hora: 5 de agosto de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida CostaCartões amarelos: João Paulo(AME), Juninho(AME), Junior Alonso(ATL)Cartões vermelhos:- Gols: Réver, aos 10’-2ºT(0-1), Marrony, aos 27’-2ºT(0-2). Savarino, aos 40’-2ºT(0-3) América-MG: Airton; Leandro Silva(Diego Ferreira, aos 16’-2ºT), Eduardo Bauermann, Messias e João Paulo; Flávio(Rickson, aos 20’-2ºT), Juninho, Matheusinho(Vitão, aos 33’-2ºT), Alê; Felipe Augusto(Neto Berola, aos 34’-2ºT) e Ademir(Léo Passos, aos 16’-2ºT). Técnico: Lisca Atlético-MG: Rafael; Gabriel(Igor Rabello, aos 41’-2ºT), Junior Alonso, Réver(Mariano, aos 18’-2ºT) e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco(Jair, aos 18’-2ºT) e Nathan; Savarino, Keno(Marquinhos, aos 17’-2ºT) e Marrony(Hyroan, aos 33’-2ºT) Técnico: Jorge Sampaoli

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