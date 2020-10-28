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futebol

Atlético-MG confirma empréstimo de Gustavo Blanco ao Goiás

O volante ficará no esmeraldino até o fim do Brasileiro da Série A...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 16:34
Crédito: Gustavo Blanco foi cedido pelo Galo para ganhar ritmo e rodagem, já que não joga há dois anos-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG confirmou o empréstimo do volante Gustavo Blanco, de 24 anos, ao Goiás até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A. O Galo vem fazendo uma forte reformulação do elenco, tendo apenas sete jogadores da temporada 2019. Só com a gestão Jorge Sampaoli no comando da equipe, foram 10 contratações. O negócio entre o time mineiro o Esmeraldino já estava acontecendo há alguns dias, sendo sacramentado esta semana pelos dois clubes. Gustavo Blanco vinha treinando no Atlético, mas não teve nenhuma chance com o técnico argentino e o clube optou em dar “rodagem” ao jogador, que não entra em campo desde julho de 2018 devido a duas graves lesões nos joelhos e um problema muscular sério no início do ano. Somente em 2021, o alvinegro cedeu 21 atletas para outros times. São eles, além de Blanco: Zé Welison (Botafogo), Nathan Silva e Ramón Martínez (Coritiba), Iago Maidana e Bruninho (Sport), Michael (Paços de Ferreira, de Portugal), Léo Sena(Spezia-ITA), Guilherme Castilho(Confiança), Yago(CSA), Alessandro Vinicius(Criciúma), Adriano(Criciúma), Matheus Mendes(CSA), Léo Griggio(Confiança), Vitor Mendes(Figueirense), David Terans (Peñarol), Capixaba(Juventude), Edinho (Daejeon da Coreia) e Denilson (Al Dharfa). Há também jogadores na Série B, caso do goleiro Fernando, que havia sido emprestado ao Cuiabá para, mas já rescindiu, do lateral Lucas Hernández, também no Cuiabá, que também deve encerrar o vínculo em definitivo no clube do Mato Grosso. Por fim, o meia Daniel Penha, que estava no Sampaio Corrêa, negocia com o sub-23 do Corinthians.

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