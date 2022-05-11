Atlético-MG: Arana recebe mais uma chance na Seleção; Hulk fica de fora

Guilherme Arana vem se firmando cada vez mais como um dos homens de confiança do técnico Tite. O lateral alvinegro foi convocado novamente para a Seleção Brasileira, e estará disponível para o time brasileiro nos amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, nos dias 2 e 6 de junho respectivamente.

Enquanto Arana parece se consolidar cada vez mais no time que irá para a Copa do Mundo, o sonho aparenta ficar mais distante para Hulk. Apesar da constante boa fase no Atlético-MG, o atacante de 35 anos não vem recebendo espaço na Seleção, e não foi convocado para a penúltima lista de Tite antes do Torneio Mundial. Guilherme Arana tem Alex Sandro e Alex Telles como concorrentes diretos pela vaga na lateral esquerda do time brasileiro. Renan Lodi, que chegou a ser opção de Tite em outras convocações, tem ficado para traz na corrida pela posição.

Arana irá desfalcar o Galo em, pelo menos, dois jogos por conta da convocação. O lateral não poderá participar dos embates contra o Avaí, no dia 29 de maio, no Mineirão, e contra o Palmeiras, no dia 5 de junho, em São Paulo.

Também é possível que o jogador perca a partida contra o Fluminense, no dia 8 de junho, caso não tenha condições de ir a campo. Todas as partidas serão pelo Campeonato Brasileiro.