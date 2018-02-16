Atlético joga bem, volta a vencer o Brasiliense e avança na Copa Verde

Se é a primeira vez que o Atlético Itapemirim disputa a Copa Verde e chega à segunda fase da competição, do outro lado, para o Brasiliense, ser eliminado precocemente do torneio era algo pouco imaginado. O ponto positivo nesse enredo é a boa campanha do Galo da Vila, que, no jogo de ida, já havia derrubado o Jacaré ao vencer no Espírito Santo por 2 a 1.

Eraldo marca duas vezes e garante resultado para o Atlético Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação

Com uma atuação vistosa e convincente ontem (15), ao vencer por 3 a 2, a classificação do Alvinegro aconteceu por méritos. O time capixaba dominou o Brasiliense em pleno estádio Mané Garrincha e segurou o adversário, em noite de grande atuação do atacante Eraldo, que marcou duas vezes.

Duelo começou já com fortes emoções no primeiro tempo. Apesar da postura cautelosa do Galo, o Brasiliense conseguiu criar chances de gol e parou na boa atuação do goleiro Bambu. O time da casa pressionou, mas não conseguiu balançar as redes do time de Itapemirim. Mesmo sendo empurrado para o campo defensivo, quem abriu o placar foi o Galo: Radamés marcou contra a própria pátria: 1 a 0. Aos 39 minutos, contudo, Nunes aproveitou cruzamento de Romarinho e igualou: 1 a 1.

A etapa complementar foi equilibrada. Levou a melhor quem teve mais concentração e foi mais preciso nas finalizações. Com dificuldade de penetrar na área do Atlético, o time de Brasília decidiu arriscar chutes de fora da área. No entanto, todos eles não acertaram o alvo  alguns ainda passaram longe. A equipe capixaba manteve-se focada em marcar e optou por esperar pelos contra-ataques.